Гендиректор «Вектора» заявил, что пандемия прекратится в 2021 году

Пандемия коронавируса прекратится в 2021 году, но сам вирус никуда не исчезнет, такое мнение выразил генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Пандемия пойдет на спад после того, как переболеет значительное количество людей на планете или благодаря вакцинации сформируется достаточный коллективный иммунитет.

Фото: realnoevremya.ru

Вакцина «ЭпиВакКорона» будет введена в гражданский оборот после 7—8 декабря, передает его слова «Интерфакс».

Ранее вирусолог предположил, что в России коронавирусом могли переболеть порядка 20—45% населения.



Татьяна Леухина