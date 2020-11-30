Правительство России выделило более 1,4 млрд рублей на закупку медтранспорта для сельской местности

Правительство России выделило более 1,4 млрд рублей на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Финансирование поступит из резервного фонда правительства в 2020 году, на эти средства будут приобретены 2 тыс. автомобилей. Деньги для районных медучреждений планировалось выделить в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса закупку решили ускорить.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Транспорт задействуют для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Это повысит доступность оказания медуслуг и поможет снизить нагрузку на службы скорой помощи, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Татьяна Леухина