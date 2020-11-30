Исследование: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством в период пандемии

Фото: Олег Тихонов

В период пандемии коронавируса россияне стали чаще сталкиваться с интернет-мошенничеством, следует из опроса Центра социологических исследований АНО «Диалог».

За семь месяцев пандемии пострадавших от подобного вида преступлений жителей России стало в два раза больше, чем за семь месяцев ранее. Так, до марта 2020 года об интернет-мошенниках сообщали лишь 25% опрошенных, в период пандемии это число увеличилось до 54%.

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Чаще всего респонденты сталкивались с мошенничеством в социальных сетях (55%), через мобильную связь (46%) и личную электронную почту (20%), пишет RT.

В основном злоумышленники интересовались банковскими (86%) и паспортными данными (52%) пользователей. 37% респондентов перечислили деньги мошенникам. Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тыс. рублей на человека.

Стоит отметить, что подавляющее большинство — 83% опрошенных — не обращались в правоохранительные органы.

Ранее у двух челнинцев похитили более полумиллиона рублей, когда те пытались купить биткоины.



Татьяна Леухина