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Главное о коронавирусе на 14 ноября: максимальный суточный прирост с мая, падение цен на пушнину и кибератаки

11:15, 14.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 14 ноября: максимальный суточный прирост с мая, падение цен на пушнину и кибератаки
Фото: Илья Репин

Максимальный суточный прирост с мая второй день подряд

За последние сутки в Татарстане подтвердились 69 новых случаев коронавируса. Второй день суточный прирост бьет рекорды показателей начиная с мая.

Таким образом, на утро 14 ноября в республике выявили уже 9 180 случаев заражения COVID-19. Умер 121 пациент.

  • Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от коронавируса. Рейтинг возглавила Башкирия. По данным замглавредактора онлайн-журнала «Холод» Михаила Зеленского, в регионе доля неучтенных избыточных смертей составляет 99%.
  • Барам, кафе и ресторанам Татарстана разрешат работать до полуночи.
  • Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук, психотерапевт-психолог Рамиль Гарифуллин рассказал, что пока не увидел связи пандемии с ухудшением состояния своих пациентов.
Фото: sntat.ru
  • Врач-терапевт городской поликлиники №4 им. Л.Н. Ганиевой в Набережных Челнах Михаил Андреев рассказал, что не знает, где сложнее работать — в поликлинике или «красной зоне» госпиталя для ветеранов войн.
  • 25% жителей Татарстана заявили, что у них снизилась зарплата с начала года, то есть в период распространения коронавируса.
  • В Татарстане могут ввести ограничения на спортивные мероприятия. Это уже случилось, например, в Башкирии и Москве.
  • С началом пандемии коронавируса в Татарстане не зафиксировано значительное увеличение количества краж денег с банковских карт — МВД.
Фото: tadviser.ru

Вакцинация начнется в «ближайшие месяцы»

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса, выздоровели 18 626 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 903 253 человек, а выздоровевших — до 1 425 529 человек.

Зафиксирована 391 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 32 834 человека.

  • В Кремле пообещали, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы».
  • Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил утвердить мораторий на плановые проверки предприятий малого бизнеса на следующий год. Инициатива выдвинута с целью поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.
  • Россия возобновит полеты в Эфиопию и на Сейшелы.
  • В Москве до середины января закроются музеи.
Фото: vao-moscow.ru
  • Дмитрий Медведев предложил признать вакцину от COVID жизненно важным препаратом во избежание завышения цен.
  • Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусом и перешел на удаленный режим работы.
  • Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что тяжелое протекание COVID-19 грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями иммунной системы и кровообращения. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает.
  • В Москве врача избили за отсутствие лекарства от коронавируса. Пациент напал на 53-летнюю женщину из-за отсутствия у нее препарата «Коронавир», который необходимо заказывать заранее.
  • Производители пушнины из Удмуртии пожаловались на более чем двукратное падение закупочных цен из-за ситуации с COVID-19 у норок в Европе и США.
Фото: kremen.today

Технологию разработки вакцин попытались украсть хакеры

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 53 367 757 человек, умерли 1 302 570 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 739 616). На второй строчке — Индия (8 773 479), на третьей — Бразилия (5 810 652). Франция на четвертом месте (1 915 677), на пятом — Россия (1 865 395).

Больше всего смертей зафиксировано в США (244 345). За ними следуют Бразилия (164 737), Индия (129 188), Мексика (97 624) и Великобритания (51 396).

  • Microsoft зафиксировала кибератаки на компании, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее.
  • Премьер-министр Франции назвал коронавирус причиной каждой четвертой смерти в стране.
  • В Украине с 14 ноября введен карантин выходного дня. На выходных запрещена работа общепита, торговых и развлекательных центров, вещевых рынков и салонов красоты.
Фото: epravda.com.ua
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус — это ширма, за которой глобальные игроки пытаются «переделить мир».
  • Мэр Риги ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим сотрудником муниципалитета.
  • Таиланд открывает границы для российских туристов со счетом в банке на 1,3 млн рублей.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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