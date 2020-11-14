Главное о коронавирусе на 14 ноября: максимальный суточный прирост с мая, падение цен на пушнину и кибератаки

Фото: Илья Репин

Максимальный суточный прирост с мая второй день подряд

За последние сутки в Татарстане подтвердились 69 новых случаев коронавируса. Второй день суточный прирост бьет рекорды показателей начиная с мая.



Таким образом, на утро 14 ноября в республике выявили уже 9 180 случаев заражения COVID-19. Умер 121 пациент.



Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от коронавируса. Рейтинг возглавила Башкирия. По данным замглавредактора онлайн-журнала «Холод» Михаила Зеленского, в регионе доля неучтенных избыточных смертей составляет 99%.

Барам, кафе и ресторанам Татарстана разрешат работать до полуночи.



Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук, психотерапевт-психолог Рамиль Гарифуллин рассказал, что пока не увидел связи пандемии с ухудшением состояния своих пациентов.



Фото: sntat.ru

Врач-терапевт городской поликлиники №4 им. Л.Н. Ганиевой в Набережных Челнах Михаил Андреев рассказал, что не знает, где сложнее работать — в поликлинике или «красной зоне» госпиталя для ветеранов войн.



25% жителей Татарстана заявили, что у них снизилась зарплата с начала года, то есть в период распространения коронавируса.



В Татарстане могут ввести ограничения на спортивные мероприятия. Это уже случилось, например, в Башкирии и Москве.

С началом пандемии коронавируса в Татарстане не зафиксировано значительное увеличение количества краж денег с банковских карт — МВД.

Фото: tadviser.ru

Вакцинация начнется в «ближайшие месяцы»

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса, выздоровели 18 626 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 903 253 человек, а выздоровевших — до 1 425 529 человек.



Зафиксирована 391 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 32 834 человека.



В Кремле пообещали, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в «ближайшие месяцы».



Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил утвердить мораторий на плановые проверки предприятий малого бизнеса на следующий год. Инициатива выдвинута с целью поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.



Россия возобновит полеты в Эфиопию и на Сейшелы.



В Москве до середины января закроются музеи.

Фото: vao-moscow.ru

Дмитрий Медведев предложил признать вакцину от COVID жизненно важным препаратом во избежание завышения цен.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусом и перешел на удаленный режим работы.



Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что тяжелое протекание COVID-19 грозит только людям с хроническими заболеваниями, нарушениями иммунной системы и кровообращения. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает.

В Москве врача избили за отсутствие лекарства от коронавируса. Пациент напал на 53-летнюю женщину из-за отсутствия у нее препарата «Коронавир», который необходимо заказывать заранее.



Производители пушнины из Удмуртии пожаловались на более чем двукратное падение закупочных цен из-за ситуации с COVID-19 у норок в Европе и США.

Фото: kremen.today

Технологию разработки вакцин попытались украсть хакеры

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 53 367 757 человек, умерли 1 302 570 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (10 739 616). На второй строчке — Индия (8 773 479), на третьей — Бразилия (5 810 652). Франция на четвертом месте (1 915 677), на пятом — Россия (1 865 395).



Больше всего смертей зафиксировано в США (244 345). За ними следуют Бразилия (164 737), Индия (129 188), Мексика (97 624) и Великобритания (51 396).



Microsoft зафиксировала кибератаки на компании, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее.

Премьер-министр Франции назвал коронавирус причиной каждой четвертой смерти в стране.

В Украине с 14 ноября введен карантин выходного дня. На выходных запрещена работа общепита, торговых и развлекательных центров, вещевых рынков и салонов красоты.

Фото: epravda.com.ua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус — это ширма, за которой глобальные игроки пытаются «переделить мир».



Мэр Риги ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим сотрудником муниципалитета.

Таиланд открывает границы для российских туристов со счетом в банке на 1,3 млн рублей.

Ольга Плешкова