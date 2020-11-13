Челнинский врач о работе в «красной зоне» и поликлинике: «До сих пор не определился, где работать сложнее»

Врач-терапевт городской поликлиники №4 им. Л.Н. Ганиевой в Набережных Челнах Михаил Андреев рассказал, что не знает, где сложнее работать — в поликлинике или «красной зоне» Госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Работа врача в «ковидном» госпитале с больными коронавирусом выпала на пик жары, когда температура не опускалась ниже 35 градусов, а герметичный костюм, респиратор, маску и двойные перчатки нельзя было снимать на протяжении 6 часов. После работы в «красной зоне» медики выходили в «зеленую зону» на 12 часов, чтобы поесть, поспать и закончить работу с документацией.

И так по кругу — шесть через двенадцать в течение двух недель, кто-то оставался дольше», — рассказал врач-терапевт. Он отметил, что течение болезни у всех разное — кто-то переносит бессимптомно, а кто-то за несколько дней доходит до аппарата ИВЛ.

После работы в «ковидном» госпитале Андреев вернулся к работе терапевта: «С увеличением потока пациентов в день мы принимаем до 50 человек. До сих пор не определился, где работать сложнее».