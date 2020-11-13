Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусом
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусом и в ближайшее время полностью перейдет на удаленный режим работы.
«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», — приводит ТАСС слова губернатора из соцсети.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у президента Украины Владимира Зеленского.ОбществоВласть
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