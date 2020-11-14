В Татарстане заведениям общепита разрешили работать до 0.00

Фото: Максим Платонов (архив)

Барам, кафе и ресторанам Татарстана разрешат работать до 0.00. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании. Об этом сообщила пресс-служба главы РТ.

Напомним, с 31 октября в Татарстане, как и в большинстве регионов, действует ограничение на работу любого общепита ночью. Рестораны, кафе, бары и клубы не могут принимать клиентов с 23.00 до 06.00. Теперь время работы увеличили на час.

Минниханов поручил проанализировать вопрос продления времени работы заведений питания и дать свои предложения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Инициатива рестораторов увеличить время работы заведений общепита до 0.00 прозвучала два дня назад во время онлайн-встречи, посвященной поддержке ресторанного бизнеса, в Минэкономики РТ.