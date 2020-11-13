Лукашенко: коронавирус — ширма, за которой пытаются переделить мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус — это ширма, за которой глобальные игроки пытаются «переделить мир». Об этом сообщает БелТА.



«Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию», — сказал он во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья в пятницу.

Президент считает это весомым аргументом в пользу состоятельности Белоруссии как государства, ее политического веса и экономического потенциала.

Фото: belta.by

Напомним, Лукашенко заявлял, что «не парится» из-за санкций, введенных Евросоюзом против него.