Россия возобновит полеты в Эфиопию и на Сейшелы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство РФ постановило снять запрет на полеты в Эфиопию и на Сейшельские острова. Власти объясняют решение стабильной обстановкой по заболеваемости коронавирусом.

Самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать три раза в неделю, а в Викторию — дважды, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кроме того, Россия увеличит число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.

Самолеты в Нур-Султан будут отправляться в Нур-Султан трижды в неделю, и еще дважды в неделю планируются рейсы в Алма-Ату. В ОАЭ предполагается отправлять до семи рейсов в неделю, на Кубу — до четырех, на Мальдивы — восемь.