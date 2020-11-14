Сохранить дзен в эпоху коронавируса: советы специалистов

Как не поддаваться всеобщей коронавирусной истерии и попытаться сохранить душевное равновесие

Фото: Ринат Назметдинов

Пандемия COVID-19 не лучшим образом сказывается не только на физическом, но и на психическом здоровье людей. Как сохранить душевное здоровье во время всемирной истерики, почему муж и жена перестают быть «одной сатаной», как правильно читать СМИ и соцсети и почему важно правильно развлекаться — в материале «Реального времени».

Ударить развлечениями по стрессу

Известный психолог по тревожным расстройствам, кандидат наук, писатель и блогер Павел Жавнеров соглашается с тем, что пандемия COVID-19 и негативные новости, связанные с этой темой, безусловно, добавляют тревожности большинству людей.

— Уровень тревожности человека всегда определяется количеством тревожных событий в его жизни, — пояснил эксперт. — Так что в условиях пандемии уровень тревожности у всех возрастает. Это страх и за то, как человек переболеет коронавирусом и когда же пандемия закончится, и как это повлияет на экономику, доходы, его близких людей. На этом фоне сложно многим, а особенно тем, кто был в пограничном состоянии, на грани неврозов, панических атак — происходят обострения. Такие люди могли бы продержаться еще год или несколько месяцев, но из-за большего количества тревожных событий этот процесс ускоряется.

Павел Борисович соглашается, что и обычные внешние обстоятельства, а не только внятные инфоповоды, оказывают влияние на психологическое состояние человека:

— Если человек выходит на улицу, а там холодно, он дискомфортно себя ощущает, в лицо бьет ветер, и так происходит каждый день — его общее физическое самочувствие ухудшается. На фоне этого всегда повышается эмоциональность, значит, и тревожность в том числе.



По мнению психолога, к специалистам обращаются в основном те, кому такое состояние мешает нормальной жизнедеятельности. Для большинства же людей в этом нет никакой необходимости: все их переживания пройдут, как только ситуация с пандемией нормализуется.



А в режиме самопомощи в нынешних обстоятельствах Павел Жавнеров советует отвлекаться от тревожных мыслей и найти себе сразу несколько способов развлечения.

Фото: Ринат Назметдинов

Любому человеку я бы посоветовал найти для себя несколько новых развлечений — пусть 3—5. Для многих будет достаточно поискать что-то себе по душе, чем можно заняться, даже не выходя из дома

— Основная проблема людей — когда у них появляется свободное время, они даже не знают, чем себя занять. Они привыкли заниматься тем, что надо делать. Но как только у них нет необходимости что-то делать, они просто теряются, потому что просто не знают, как себя самих развлекать, — рассказывает психолог. — Любому человеку я бы посоветовал найти для себя несколько новых развлечений — пусть 3—5. Для многих будет достаточно поискать что-то себе по душе, чем можно заняться, даже не выходя из дома. Позаниматься растяжкой, посмотреть любимые фильмы, заказать новую интересную еду или воспользоваться новым сервисом, подписаться на новые сериалы. Нужно переждать это время за счет того, что вы себе придумываете дополнительные развлечения, которые уравновешивают сложившийся стресс. Чтобы не все время пребывать в нем, а компенсировать увеличение стресса большим количеством развлечений для себя.

«Многие из этой серости просто уматывали в Турцию»

Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук, психотерапевт-психолог Рамиль Гарифуллин в своей практике работает с проблемами депрессий, алкоголизма, курения, игровых и иных зависимостей. Он рассказал «Реальному времени», что пока не увидел связи пандемии с ухудшением состояния своих пациентов.

— Пациенты с депрессией, как правило, имеют более существенные причины и механизмы такого состояния, нежели коронавирус. Мои «депрессивники» такие сильные, что для них это просто какая-то косметика. Уже давно подмечено, что человеку с шизофренией, страдающему депрессией, этот коронавирус, даже наоборот, может быть в радость. Такие пациенты часто фиксируются на вещах безобидных, а опасные вещи, напротив, могут просто не видеть, — пояснил он.



Доцент убежден, что сам по себе осенний период влечет усиления депрессивных состояний. И если раньше многие справлялись с этим самостоятельно, то период ограничений сильно уменьшил количество способов для борьбы с хандрой. Массовые мероприятия, концерты, театр, многолюдные встречи обычно сильно работают на поднятие настроения, это отличный способ самовыражения. Сейчас этих возможностей гораздо меньше чем обычно. Психолог подмечает еще, что кто-то просто уезжал в теплые страны:

— Многие во время этого «депресняка» из этой серости просто уматывали в Турцию. Гигантская армия ехала к солнцу в октябре и ноябре.

Фото: Максим Платонов

Массовые мероприятия, концерты, театр, многолюдные встречи обычно сильно работают на поднятие настроения, это отличный способ самовыражения. Сейчас этих возможностей гораздо меньше чем обычно

«Не читать советских газет» и не раздражать окружающих

По мнению Гарифуллина, в условиях коронавирусных ограничений люди ощущают хроническую несвободу.

— Этот фактор убивает мечты. А мечта, даже если она не реализуется, сама по себе является ценностью. Даже если он эту мечту не реализует, а просто свободен и мечтает! Человеку в такой ситуации уже легче жить. Допустим, те же теплые страны: если человек даже и не собирался никуда лететь, но осознает, что такая возможность у него есть — это его греет. А сейчас на него давит несвобода, клетка, страх за здоровье и экономические проблемы — ведь многие банально боятся потерять работу, — посетовал он.

Нашим читателям Рамиль Гарифуллин советует прежде всего ориентироваться на восприятие тех вещей, которые нас радуют. Также надо объективно оценивать давление со стороны СМИ (которые, по мнению психолога, с помощью страхов и фобий создают себе высокие рейтинги). Эксперт советует подключать логику и объективно воспринимать происходящее.

— Есть такое явление, как коронавирусофобия. Весной оно процветало, но сейчас, в силу того, что появилась армия переболевших, это явление уходит. Есть даже множество людей, желающих заболеть быстрее, чтобы не ожидать этой проблемы. Так что сейчас коронавирусофобия несколько снизилась, — говорит он.

Доцент КФУ рассказал, что весной сам писал тексты, чтобы снимать коронавирусофобию — и люди были ему благодарны за это.

— Но это не значит, что не надо надевать маску, соблюдать другие профилактические меры. Сейчас важно уметь фильтровать информацию, развивать интеллект и логику для объективного восприятия происходящего. Нужно уважать общество — носить маску. Нужно вести себя корректно, понимать, что народ раздражен. Если заходите в общественное место — надевайте маску, чтобы не вызывать раздражение окружающих, — советует он.

Фото: Илья Репин

Сейчас важно уметь фильтровать информацию, развивать интеллект и логику для объективного восприятия происходящего. Нужно уважать общество — носить маску. Нужно вести себя корректно, понимать, что народ раздражен

По словам Рамиля Гарифуллина, важно еще разобраться с теми ценностями, которые повышают вам настроение. Он обращает внимание на то, что небо, солнце и природу пока еще никто не отменял, общение тоже остается разрешенным (в конце концов, общаться можно и в соцсетях). Да и солнце тоже никуда не девалось — оно там есть и просто скрылось за облаками.

Собеседник нашего издания призывает не переваливать на коронавирус все свои проблемы:

— От себя не убежишь. Валить все, что происходит с вами плохого, на коронавирус, не надо. Надо решать проблемы со своей психологией, находить условия для самовыражения. Займитесь хотя бы дыхательной гимнастикой. Можно отдаваться всей душой кино, искусству, какому-то человеку. В это время черным мыслям не остается места. Умейте гипнотизироваться, отдаваться тому, что вне вас. Нормализуйте свой сон, сделайте его качественным, с улыбкой на лице!

Коронавирусные психозы и семейные скандалы

Врач-психиатр одного из московских стационаров, врач-психотерапевт частной практики Сергей Шерешевский в беседе с корреспондентом «Реального времени» подтверждает, что на фоне коронавирусной пандемии общий уровень стресса значительно вырос. «На этом фоне в первую очередь начали обостряться пограничные состояния», — констатирует эксперт.

По словам нашего собеседника, из работы в государственном специализированном стационаре, который принимает как психиатрических, так и тяжелых соматических больных, он сделал вывод, что после начала пандемии ситуация с частотой обращаемости пациентов практически не изменилась:

— Просто стало больше поступать больных с коронавирусной инфекцией. Мы их выявляем регулярно. Но само протекание психозов у них особо ничем не отличается от каких-то других. Тем более что через нас по большей части проходят пожилые люди больные коронавирусом. У них все проходит на уровне старческих психозов, деменции, болезни Альцгеймера и так далее. Особой разницы в протекании расстройств ни я, ни мои коллеги не заметили, — говорит доктор.



А вот говоря о частной психотерапевтической практике, Сергей Шерешевский замечает, что к нему стали чаще обращаться семейные пары. Особенно остро встал вопрос в период введения режима самоизоляции, когда большинство семей фактически было заперто в четырех стенах собственных квартир.

— Когда люди вступают в брак, они взаимодействуют по большей части утром, вечером и на выходных. То есть утром они поцеловались, вечером — занялись сексом, посмотрели телевизор, а в выходные сходили в парк. Деточку родили — все то же самое, только в этот режим еще вписывается ребенок. А тут мама с папой сидят и смотрят на изрядно опостылевшие друг другу физиономии, — описывает он один из многих аналогичных случаев своей сегодняшней практики.

По словам специалиста, когда супруги вместе проводят ночь и ненадолго встречаются утром и вечером у телевизора — это одна история.

Фото: Илья Репин

Как выяснилось, часто семейные пары совершенно не умеют проводить вместе время, когда оно не регламентировано

— А когда они оказываются фактически заперты в четырех стенах и вынуждены проводить друг с другом много времени, зачастую оказывается, что они к этому совершенно не готовы. Так что увеличилась обращаемость именно в сфере семейной психотерапии, — сказал он. — Как выяснилось, часто семейные пары совершенно не умеют проводить вместе время, когда оно не регламентировано. Если супруги едут в отпуск, у них, как правило, есть определенный план — море, велосипед, экскурсии, так что решения принимают за них, а они просто подчиняются готовому распорядку. В новых условиях оказалось, что этот распорядок нужно составлять самим. И далеко не все к этому способны. И эти распорядки нужно согласовывать, потому что у женщин они одни, а у мужчин — другие, — объясняет психотерапевт.

Сергей Шерешевский делает вывод, что в условиях изоляции супруги оказались в совершенно непривычной обстановке с человеком, с которым они уже отвыкли взаимодействовать и, кроме того, не привыкли в такой степени принимать во внимание потребности друг друга.

«Нужно включать мозги»

Сергей Шерешевский тоже дал читателям «Реального времени», рекомендации, которые помогут не поддаваться коронавирусной истерии.

Прежде всего, по мнению эксперта, следует работать над повышением своего образовательного уровня.

— В нынешней ситуации зачастую сложно отделить зерна от плевел. Но вы сами выбираете — смотреть Малышеву на Первом канале или залезть в интернет и поискать комментарии, например, заведующего реанимацией какой-нибудь московской больницы, почитать Дениса Проценко (главный врач больницы в Коммунарке, — прим. ред.), чтобы понимать, о чем вообще идет речь, — убежден он. — В ношении масок можно, конечно, видеть очередное наступление на гражданские свободы, но с другой стороны — это совершенно необходимые вещи. Так что огульно охаивать все мероприятия, которые предлагает действующая власть по меньшей мере неразумно. Но на этом фоне происходит реальная битва в интернете.

Фото: realnoevremya.ru

В нынешней ситуации зачастую сложно отделить зерна от плевел. Но вы сами выбираете — смотреть Малышеву на Первом канале или залезть в интернет и поискать комментарии, например, заведующего реанимацией какой-нибудь московской больницы

Эксперт призывает всех включать мозги при переработке информации в СМИ:



— Всеобщая грамотность, если определять грамотность как умение читать слова, привела к весьма занимательным последствиям. Среднестатистический человек (вне зависимости от места проживания, замечу!) плохо ориентируется в смыслах, читает, так сказать, пятой точкой. Это легко объяснить — люди, как правило, реагируют на какие-то маркеры, которые упрощают восприятие текста. Но беда в том, что это распространяется на все сферы жизни. С тех пор, как пропаганда стала «нашим всем», а произошло это еще в 1917 году, у нас стали воспитывать в населении веру к печатному, а позже — и телевизионному слову. Дескать, газета врать не будет. Это ведет к утрате критического отношения к окружающему. А отсутствие критики — признак душевного нездоровья», — резюмирует доктор.