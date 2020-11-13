У 25% татарстанцев снизилась зарплата в период пандемии коронавируса

25% жителей Татарстан заявили, что у них снизилась зарплата с начала года, то есть в период распространения коронавируса. Об этом говорится в результатах опроса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

16% респондентов рассказали, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, у 55% остался неизменным. В целом по России зарплаты выросли у 18%, не изменились — у 54%, сократились — у 26% опрошенных.

Об увеличении зарплаты заявили представители ИТ-сферы, юристы и маркетологи, о ее снижении — специалисты сферы продаж, сферы гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и автомобильного бизнеса. Зарплата не изменилась у работников сферы безопасности и бухгалтерии.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Татарстане в сентябре снизилась до 37,8 тысячи рублей. В январе она составляла более 38 тысяч рублей.