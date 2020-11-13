Генпрокурор России предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса на 2021 год

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил утвердить мораторий на плановые проверки предприятий малого бизнеса на следующий год. Инициатива выдвинута с целью поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

«Проект соответствующего постановления Правительства РФ проходит процедуру согласования», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

На сегодняшний день в надзорном ведомстве проходит второй этап формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок организаций и предприятий на 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в начале ноября Кабмин одобрил проект федерального закона, предусматривающего продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. Он направлен в Госдуму.

Вчера правительство РФ продлило на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период «ковидных» ограничений.

