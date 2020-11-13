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Генпрокурор России предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса на 2021 год

12:59, 13.11.2020
Генпрокурор России предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса на 2021 год
Фото: genproc.gov.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил утвердить мораторий на плановые проверки предприятий малого бизнеса на следующий год. Инициатива выдвинута с целью поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

«Проект соответствующего постановления Правительства РФ проходит процедуру согласования», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

На сегодняшний день в надзорном ведомстве проходит второй этап формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок организаций и предприятий на 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в начале ноября Кабмин одобрил проект федерального закона, предусматривающего продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. Он направлен в Госдуму.

Вчера правительство РФ продлило на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период «ковидных» ограничений.

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