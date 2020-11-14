Башкирия и Москва вводят ограничения на спортивные мероприятия. Татарстан на очереди?

Ждать ли возвращения матчей без зрителей в Казани и Уфе

Эпидемиологическая ситуация в российских регионах с каждым днем вызывает все больше опасений — не исключено, что дело идет к повторению весеннего сценария, когда в большинстве из них, в том числе в Татарстане и Башкирии, вводились жесткие ограничения на посещение массовых мероприятий. Конечно, при таком раскладе не в последнюю очередь пострадает и профессиональный спорт. О том, к каким ограничениям уже вернулись в Москве и области, когда в Уфе окончательно запретят хоккей с футболом и что ждет Татарстан — в материале «Реального времени».

Москва сократила заполняемость трибун до 25%, в Подмосковье запрещено присутствие зрителей в принципе

Темпы прироста ковид-зараженных в Татарстане не радуют, впрочем, как и почти в любом другом регионе страны. 12 ноября в республике было зафиксировано 67 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это максимум с конца мая. Всего в Татарстане на этот момент 9 111 заражений.

— Рост сохраняется, он не интенсивный, но он есть. По сравнению с октябрем имеется прирост случаев в 1,7 раза, — сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Напомним, в республике уже вернули первые ограничения — общепит лишен возможности принимать гостей после 23:00, и, судя по всему, этим дело может не ограничиться.

Чем это грозит большому спорту? Ничем хорошим, поскольку в столице России и нескольких соседних с Татарстаном регионах местные власти уже запустили полномасштабную кампанию сокращения присутствия зрителей на трибунах, и спорт для болельщиков вновь постепенно уходит в теле- и онлайн-режимы.

В Москве и Московской области «антиковидные» меры в сфере профессионального спорта принимаются полным ходом. Два дня назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что футбольные и хоккейные матчи в столице могут проходить с заполняемостью трибун не более чем на 25%.

Хоккейный «Авангард», выступающий в Балашихе, запускать болельщиков на трибуны теперь не может вовсе. Город примыкает к МКАД, однако относится уже к Московской области, где пошли по еще более жесткому сценарию, наложив запрет на посещение всех спортивных мероприятий. Фото: hawk.ru

Любопытно, что хоккейный «Авангард», выступающий в Балашихе, а также «Химки» из одноименного города запускать болельщиков на трибуны теперь не могут вовсе. Оба города примыкают к МКАД, однако относятся уже к Московской области, где пошли по еще более жесткому сценарию, наложив запрет на посещение всех спортивных мероприятий. Хотя статистика по области значительно «оптимистичнее» столичной (около 750 зараженных против почти 6 тысяч в последние дни по Москве).

Примеру московского региона последовала Пензенская область (около 170 заражений в последние дни), также полностью запретившая присутствие зрителей на спортивных мероприятиях — ближайшие матчи местного ХК «Дизель» пройдут без болельщиков.

Татарстан — последний бастион?

В отличие от Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или даже соседней Башкирии (о ней ниже), в Татарстане пока по-прежнему удерживают максимально возможное количество зрителей. Сегодня в Казани и других городах республики допускается до 70% заполняемости трибун, вне зависимости от того, крытая это арена или открытая.

Но напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов еще 7 ноября на совещании в кабмине РТ намекнул, что такой демократичный подход власти могут свернуть. Говоря о московских ограничениях, он отметил, что введение в республике подобных мер пока не планируется, но и исключать их не стал:

— Никогда не говори никогда. Москва планирует вводить тотальные ограничения. Мы видим пока — ситуация под контролем. У нас таких планов нет. Но если мы не будем соблюдать [антиковидные меры], конечно, других решений быть не может. Однозначно, — отметил Минниханов.

Владимир Леонов сообщил, что в его ведомстве по-прежнему рассчитывают работать в прежнем плановом режиме. Фото: Максим Платонов

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» чиновник сообщил, что в его ведомстве по-прежнему рассчитывают работать в прежнем плановом режиме и ни о каких изменениях, подобных тем, что ввели в Москве и Московской области, речи пока не идет:



— На сегодняшний день, на момент нашего с вами разговора, работаем в рамках принятых решений и постановлений — то есть допускаем зрителей на трибуны. Но будем смотреть динамику. Пока никаких новых ограничений и нововведений мы на сегодняшний день не принимаем, — подчеркнул министр спорта РТ.



— Это касается и профессионального спорта, и более мелких соревнований. Мы продолжаем работать [в прежнем режиме] и по турнирам, и по посещению спортшкол. То есть при соблюдении всех эпидемиологических мер мы допускаем спортсменов, не переносим никакие занятия — все работает в штатном режиме. Соответственно, проводим температурный контроль, масочный режим… Все по тому регламенту, который мы ранее приняли, — заявил Леонов.

В Башкирии спорт без зрителей. Но не для профессиональных клубов

Еще 19 октября глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в свой указ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» от 18 марта 2020 года.

Согласно новой редакции документа, соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта России, могут проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и лишь при условии отсутствия зрителей.

При этом в документе уточняется, что на матчи хоккейного «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ, футбольной «Уфы» в чемпионате Российской премьер-лиги и «иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона 2020—2021 гг.» разрешается допуск зрителей при условии заполнения трибун не более чем на 50 процентов от вместимости арены.

На матчи хоккейного «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ разрешается допуск зрителей при условии заполнения трибун не более чем на 50 процентов от вместимости арены. Фото: vk.com/hcsalavat

«Иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд» — это, судя по всему, следует понимать так, что в числе избранных не только два флагмана башкирского спорта. Во всяком случае, домашний матч уфимского волейбольного клуба «Урал» в Суперлиге с «Динамо-ЛО» (31 октября) прошел при болельщиках.



Впрочем, полный запрет на присутствие зрителей на трибунах «Уфа Арены», стадиона «Нефтяник» и других спортивных сооружений Башкирии, где количество новых заражений достигло 115 случаев в сутки, похоже, лишь вопрос времени.

