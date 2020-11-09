Главное за выходные: «срок годности» для дипломов, обращение Байдена к нации и полуголый житель Нижнекамска
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 9 ноября:
- Украина планирует внести объекты Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Казанский фильм «Плацебо» стал лучшим полнометражным фильмом на кинофестивале в Италии.
- Американские СМИ сообщили о победе кандидата в президенты США Джозефа Байдена на выборах президента США. После этого он выступил с обращением к нации, не дожидаясь официальных результатов выборов. Также стало известно, что супруги Трамп могут развестись после окончания полномочий действующего президента США Дональда Трампа.
- В Великобритании заявили, что кризис, вызванный коронавирусом, может стать причиной третьей мировой войны. По словам начальника Генштаба ВС Великобритании генерала Ника Картера, в мире растет напряжение и увеличивается количество конфликтов на уровне отдельных регионов.
- Для дипломов российских вузов могут ввести «срок годности»: в будущем документы о высшем образовании могут превратиться в «дипломы по требованию», так как полученные выпускником знания могут со временем терять свою актуальность.
- К жителю Нижнекамска пришла полиция из-за того, что он поливал цветы в квартире полуобнаженным. На него пожаловались родители детей. Он рассказал, что выбросил цветы после визита полиции.
- По данным Росстата, в сентябре в Татарстане зарегистрировано 4 097 летальных исходов. Это на 555 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сентябре 2019 зафиксировано 3 542 смерти).
- Уроженка Казани Марина Абросимова (МакSим) призналась, что после ДТП весной прошлого года она начала употреблять спиртное. По словам певицы, из-за алкоголизма она дважды побывала в реанимации.
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