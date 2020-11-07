Певица МакSим рассказала о проблемах с алкоголем

Фото: скриншот

Уроженка Казани Марина Абросимова (МакSим) призналась, что после ДТП весной прошлого года она начала употреблять спиртное. По ее словам, из-за алкоголизма певица дважды побывала в реанимации.

«Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии», — рассказала МакSим в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Также в передаче артистка поведала Борису Корчевникову о своих попытках завоевать Москву. В первый раз она через восемь дней вернулась в Казань. Успех к Марине пришел только после выступления на фестивале в Санкт-Петербурге.

Напомним, в апреле 2019 года МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт. В этом году певица объявила об уходе со сцены.