Новости общества

21:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский фильм «Плацебо» стал лучшим полнометражным фильмом на кинофестивале в Италии

20:55, 08.11.2020
Казанский фильм «Плацебо» стал лучшим полнометражным фильмом на кинофестивале в Италии
Фото: instagram.com/kino.mavlid

Снятый в Казани фильм «Плацебо» победил в номинации «Best Feature Film» («Лучший полнометражный фильм») на Международном кинофестивале Vesuvius International Monthly Festival в Италии.

Фото: instagram.com/kino.mavlid

Татарстанский фильм также стал одним из шести лучших российских фильмов, сообщает пресс-служба проекта «КиноМавлид-2020».

Режиссерами фильма выступили Марсель Махмутов и Лейла Салахатдинова, которая написала сценарий.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем