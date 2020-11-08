Казанский фильм «Плацебо» стал лучшим полнометражным фильмом на кинофестивале в Италии
Снятый в Казани фильм «Плацебо» победил в номинации «Best Feature Film» («Лучший полнометражный фильм») на Международном кинофестивале Vesuvius International Monthly Festival в Италии.
Татарстанский фильм также стал одним из шести лучших российских фильмов, сообщает пресс-служба проекта «КиноМавлид-2020».
Режиссерами фильма выступили Марсель Махмутов и Лейла Салахатдинова, которая написала сценарий.Общество Татарстан
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