Для дипломов российских вузов могут ввести «срок годности»

Фото: Максим Платонов

В будущем в России документы о высшем образовании могут превратиться в «дипломы по требованию», так как полученные выпускником знания могут со временем терять свою актуальность.

Суть возможного нового формата дипломов вузов в том, что они смогут отражать реальный уровень знаний человека на момент его предъявления, сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

Фото: Максим Платонов

«Это дипломы с expiration date (срок годности, англ.), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен», — пояснил Песков. По его словам, это необходимо, так как нет гарантий, что выпускник не забудет большую долю знаний, полученных им в процессе обучения, к моменту предъявления документа об образовании.

Напомним, что по данным исследования компании HeadHunter, 41% россиян, получивших высшее образование, не работают по специальности.

