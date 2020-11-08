СМИ: жена Трампа планирует подать на развод

Супруги Трамп могут развестись после окончания полномочий действующего президента США Дональда Трампа. О намерениях жены американского лидера Меланьи сообщает «РИА Новости».

Как стало известно изданию Daily Mail от экс-помощницы Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман, его жена «считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет развестись».

Фото: kremlin.ru

Некоторые отмечают, что их брак был простой сделкой, а развод в срок исполнения Трампом своих обязанностей повлек бы негативные последствия для его жены.

Напомним, что Трамп проиграл в выборах в президенты США. Новым американским лидером станет кандидат от демократов Джо Байден.

