К жителю Нижнекамска пришла полиция из-за того, что он поливал цветы в квартире полуобнаженным
В Нижнекамске родители детей пожаловались на мужчину, поливающего с голым торсом цветы на подоконнике своей квартиры на шестом этаже. Об этом сообщают новости телеканала «НТР 24".
В связи с обращениями родителей, домой к мужчине пришли сотрудники полиции с ордером на осмотр помещения.
«Они попросили, чтобы я накидывал на себя что-нибудь, перед тем как поливать цветочки на подоконниках», — рассказал житель Нижнекамска и добавил, что выбросил все растения после их визита.
Ранее на трассе Нижнекамск — Камские Поляны голый мужчина сжег свою одежду и паспорт.
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