К жителю Нижнекамска пришла полиция из-за того, что он поливал цветы в квартире полуобнаженным

В Нижнекамске родители детей пожаловались на мужчину, поливающего с голым торсом цветы на подоконнике своей квартиры на шестом этаже. Об этом сообщают новости телеканала «НТР 24".

В связи с обращениями родителей, домой к мужчине пришли сотрудники полиции с ордером на осмотр помещения.

Фото: pixabay.com

«Они попросили, чтобы я накидывал на себя что-нибудь, перед тем как поливать цветочки на подоконниках», — рассказал житель Нижнекамска и добавил, что выбросил все растения после их визита.

Ранее на трассе Нижнекамск — Камские Поляны голый мужчина сжег свою одежду и паспорт.

