В сентябре в Татарстане умерли более 4 тысяч человек

По данным Росстата, в сентябре в Татарстане зарегистрировано 4 097 летальных исходов. Это на 555 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сентябре 2019 зафиксировано 3 542 смертей).

В 34 случаях основной причиной смерти татарстанцев стал COVID-19: в 20 случаях предположительно, в 14 вирус идентифицирован.

Еще в 13 случаях летальных исходов в РТ коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, но не стал основной причиной.



Всего в Приволжском федеральном округе в сентябре 2020 года зарегистрировано 37 469 смертей, что на 7 430 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что по данным Росстата в сентябре текущего года для 4 329 россиян заболевание коронавирусом закончилось летальным исходом.

