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В сентябре в Татарстане умерли более 4 тысяч человек

14:30, 07.11.2020 1
В сентябре в Татарстане умерли более 4 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

По данным Росстата, в сентябре в Татарстане зарегистрировано 4 097 летальных исходов. Это на 555 больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сентябре 2019 зафиксировано 3 542 смертей).

В 34 случаях основной причиной смерти татарстанцев стал COVID-19: в 20 случаях предположительно, в 14 вирус идентифицирован.

Еще в 13 случаях летальных исходов в РТ коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, но не стал основной причиной.

Всего в Приволжском федеральном округе в сентябре 2020 года зарегистрировано 37 469 смертей, что на 7 430 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что по данным Росстата в сентябре текущего года для 4 329 россиян заболевание коронавирусом закончилось летальным исходом.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 14:46
    Представляет интерес половозрастное распределение умерших - но это большой секрет
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