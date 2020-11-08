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Украина планирует внести объекты Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

19:30, 08.11.2020
Украина планирует внести объекты Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: commons.wikimedia.org (архив)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил с инициативой внесения ряда сооружений в Чернобыле в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это не только туристическая достопримечательность, но и место, где можно осознать правду о катастрофе и ее финальном эффекте», — написал он на своей странице на Facebook.

Из Чернобыльской зоны отчуждения Ткаченко планирует создать независимый туристический бренд. В его списке уже более десяти объектов, которым он хочет присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: pxhere.com

Напомним, что 26 апреля 2020 года исполнилось 34 года со дня взрывного разрушения четвертого энергоблока ЧАЭС (под городом Припять, Украина), что привело к выбросу в окружающую среду огромного количества радиоактивных частиц.

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