Украина планирует внести объекты Чернобыля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выступил с инициативой внесения ряда сооружений в Чернобыле в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Это не только туристическая достопримечательность, но и место, где можно осознать правду о катастрофе и ее финальном эффекте», — написал он на своей странице на Facebook.
Из Чернобыльской зоны отчуждения Ткаченко планирует создать независимый туристический бренд. В его списке уже более десяти объектов, которым он хочет присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, что 26 апреля 2020 года исполнилось 34 года со дня взрывного разрушения четвертого энергоблока ЧАЭС (под городом Припять, Украина), что привело к выбросу в окружающую среду огромного количества радиоактивных частиц.
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