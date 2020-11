Американские СМИ сообщили о победе Байдена

Американские СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден выиграл президентские выборы. Среди объявивших об этом не только либеральные медиа, но и телеканал Fox News, обычно поддерживающий республиканца Дональда Трампа.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me.