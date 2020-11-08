Байден выступил с победным обращением к нации

Кандидат в президенты США Джозеф Байден выступил с обращением к нации, не дожидаясь официальных результатов выборов. Он пообещал обратить вспять пандемию COVID-19 и призвал жителей страны прислушаться друг к другу.

«Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата», — цитирует выступление Байдена «РИА Новости».

Кандидат в президенты пообещал уже завтра назначить группу советников, которой придется выработать новый план по борьбе с коронавирусом. Он пообещал обратить пандемию вспять.

Также Джо Байден призвал страну к объединению: «Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу опять. И чтобы достичь прогресса, надо перестать относиться к нашим оппонентам как к нашим врагам».

Напомним, что в Республиканской партии призвали дождаться официальных результатов выборов. Однако судя по данным СМИ, Байден действительно опередило действующего президента Дональда Трампа.