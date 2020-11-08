Главное о коронавирусе на 8 ноября: больше опасных норок, удар по экономике и Татарстан без локдауна

Фото: Ринат Назметдинов

«Никогда не говори никогда»

За последние сутки в Татарстане диагноз COVID-19 подтвердился у 59 человек.



Всего на 8 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 816 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 7 792 человека, в том числе 38 за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 114 человек.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти республики не собираются вводить полный локдаун. В то же время он добавил: «Никогда не говори никогда».

За прошлые сутки в Татарстане прирост новых заразившихся COVID-19 составил 0,6%. Ниже показатель был зафиксирован только в Дагестане — 0,5%. Однако это все же выше, чем летние показатели.

Фото mos.ru

В Казани 60% опрошенных высказались против вакцины от коронавируса. Респонденты объясняли свою позицию не только неприятием прививок вообще, но также сомнениями в эффективности препарата и отказом становиться подопытными.

Новые правила лечения

За последние сутки в России впервые выявили 20 498 новых случаев коронавируса. Поправились 11 492 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 774 334 человек, а выздоровевших — до 1 324 419 человек.



За сутки 286 человек умерли от коронавируса. За весь период жертвами пандемии стали 30 537 человек.



По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 64,6 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 590 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 420 840 человек.

Минздрав РФ изменил правила лечения коронавируса. Теперь пациент может остаться дома, если там есть отдельная комната и он согласен соблюдать все предписания врача.



Фото kremlin.ru

В связи с продолжающейся пандемией и тяжелым состоянием экономики российское правительство одобрило продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. С этой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.



Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что одышка является самым тревожным симптомом COVID-19. Врач посоветовал измерять частоту дыхания в состоянии покоя. Оптимальный показатель взрослого человека — 10—16 вздохов в минуту.



Президент РФ Владимир Путин поговорил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном о борьбе с пандемией. Обсудили главы государств и производство вакцины от вируса.

В Карелии теперь нельзя проводить спортивные мероприятия. Исключение — соревнования на открытом воздухе и для местных спортсменов.

Фото vk.com/minsportkarelia

Власти Подмосковья назвали главную цель во время «второй волны» — не допустить остановки экономики.

Перевод старшеклассников на дистант в Москве не сдержал заболеваемость. При этом мэр столицы Сергей Собянин не видит причин введения более жестких ограничений.

Мэр Москвы также рассказал о мощнейшем ударе по экономике столицы. На ближайшие 3 года власти города заложили заимствования на 700 млрд рублей.

Осенний турпоток на курорты Кубани снизился на 15% по сравнению с 2019 годом. В начале ноября средняя заполняемость Черноморского побережья края составляла около 60%, Азовского побережья — около 33%.

В Курске разработали препарат, ускоряющий выздоровление после коронавируса.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предложил родителям школьников выбирать между дистанционным обучением и смертью пожилых родственников.



Фото Максима Платонова

Норки заражены ковидом еще в пяти странах

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразился 49 851 021 человек, 1 250 490 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 861 394). На второй строчке — Индия (8 507 754), на третьей — Бразилия (5 653 561). Россия на четвертом месте (1 740 172), на пятом — Франция (1 709 773).



Больше всего смертей зафиксировано в США (237 113). За ними следуют Бразилия (162 269), Индия (126 121), Мексика (94 808) и Великобритания (48 978).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила коронавирус у норок еще в пяти странах: США, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии. Ранее власти Дании объявили о решении истребить популяцию норок из опасений, что заражение животных приведет к мутации коронавируса.



Фото facebook.com/joebiden

Кандидат в президенты США Джозеф Байден выступил с обращением к нации. Он пообещал «повернуть вспять» эпидемию COVID-19 в стране.



На митинг в Лейпциге вышли около 20 000 противников антиковидных мер, введенных властями Германии.

В крупных городах Грузии вводится запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса.

Во Франции от коронавируса умерли уже более 40 тысяч человек. За минувшие сутки были зарегистрированы 306 смертей.

Аргентина закупит 22 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

UFC Fight Night 182 состоится без боя между Йеном Хейнишем и Бренданом Алленом. Его пришлось отменить, поскольку у одного из членов команды Хейниша выявили COVID-19.

Евгений Калашников