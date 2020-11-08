В России изменили правила лечения коронавируса на дому

С сегодняшнего дня пациенты с коронавиурсом могут лечиться дома, если у них в квартире есть отдельная комната и они согласны соблюдать все предписания врача. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава.

До этого больные оставались дома, если их состояние не требовало экстренной госпитализации, при этом условия проживания пациента не учитывались.

Также по новым правилам зараженных могут перевести из больницы домой еще до получения отрицательного теста, а врачи обязаны информировать лечащихся амбулаторно о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Препараты получат пациенты, которые лечатся на дому.