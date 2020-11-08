Врач-иммунолог назвал наиболее тревожный симптом коронавируса

Одышка — самый тревожный симптом COVID-19, утверждает российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Наибольшую опасность она представляет при тахикардии.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать компьютерную томографию легких», рассказал Болибок «Ленте.ру».

Фото: tatarstan.ru

Врач посоветовал измерять частоту дыхания в состоянии покоя. Оптимальный показатель взрослого человека — 10—16 вздохов в минуту. Если частота выше, то это может свидетельствовать о дыхательной недостаточности.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что среди симптомов COVID-19 встречается заложенность ушей.

