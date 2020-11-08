Главред «Эха Москвы» предложил выбирать между «дистантом» и кладбищем для пожилых родственников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Главный редактор «Эха Москвы» Александр Венедиктов поддержал дистанционное обучение несмотря на то, что он о взывает массу нареканий. Об этом заявил в передаче «Будем наблюдать» на радиостанции (стенографию разговора приводит сайт «Эха»):

«Но какой выбор? Между домашним обучением и ростом заболеваемости пожилых родственников. Грубо говоря, между дистанционным обучением и кладбищем для пожилых родственников».

По словам Венедиктова, в Москве до введения «дистанта» в сентябре доля заразившихся коронавирусом школьников составляла 19%, а через две недели она сократилась до 11%. Он назвал старшеклассников активной социальной группой, которые могут заражаться не только в школе.

«И выбор был вот такой. В момент пика снять дистанционное обучение и создать еще одну социальную группу, которая является очень активной или сохранить со всеми плюсами и минусами дистанционное обучение, но попытаться уменьшить возможность заражения еще раз повторяю, людей, которые в зоне риска», — подчеркнул главред «Эха Москвы».

.Ранее в Москве дистанционное обучение продлили еще на две недели, до 22 ноября.