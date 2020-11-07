Минниханов о введении локдауна: «Никогда не говори никогда»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в кабмине РТ заявил, что республика не собирается вводить локдаун. Пока ситуация контролируется и никаких причин для этого нет.

В то же время Минниханов допустил, что карантинные меры возможны при резком ухудшении ситуации.

«Мы пока (никогда не говори никогда, вот Москва планирует вводить тотальные ограничения) мы держим пока ситуацию под контролем. У нас таких планов нет. Но если мы не будем соблюдать [антиковидные меры], конечно, других решений и быть не может», — сказал Минниханов.

Он также отметил, что в республике идет рост количества инфицированных COVID-19. Темп прироста новых случаев составляет 0,5—0,6% в среднем за неделю.

Президент РТ добавил, что в республике имеются и коечные места, и лекарства.

«Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: необходимо обеспечить соблюдение мер профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ в коллективах», — добавил Минниханов.