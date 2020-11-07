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ВОЗ выявила заражение норок COVID-19 в шести странах

17:29, 07.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
ВОЗ выявила заражение норок COVID-19 в шести странах
Фото: ru.wikipedia.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила коронавирус у норок еще в пяти странах: США, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии.

«Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку», — цитирует ТАСС организацию.

В ВОЗ отметили, люди также могут служить источником заражения для этих зверьков. Такая ситуация может породить мутацию вируса.

Среди животных COVID-19 был обнаружен у собак, домашних кошек, львов и тигров.

Фото: pxhere.com

Напомним, что первыми о коронавирусе у норок заговорили власти Дании. Там приняли решение уничтожить всю популяцию норок. Ученые опасаются мутации вируса.

В Дании зарегистрировано 1 137 поголовий норок, которые насчитывают примерно 12 млн зверей.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:34
    норки авангард в борьбе природы против человеческой чумы.
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