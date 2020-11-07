Правительство одобрило продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году

Правительство России одобрило проект федерального закона, предусматривающего продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Предполагается, что мораторий будет действовать на протяжении всего следующего года.

Законопроект предполагает внесение изменений в некоторые правовые акты РФ в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Он направлен в Госдуму.

Фото: government.ru

Напомним, что в конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Мораторий действует с конца марта из-за пандемии коронавируса.

