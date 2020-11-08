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В Казани 60% опрошенных высказались против вакцины от коронавируса

09:42, 08.11.2020 1
В Казани 60% опрошенных высказались против вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Опрос показал, что большинство жителей Казани не хотят делать прививку от коронавируса. Против вакцины высказались 60% респондентов из столицы Татарстана, говорится в исследовании сервиса Superjob.

По доле противников вакцины от COVID-19 Казань опережают только Москва (64%) и Санкт-Петербург (65%), передает РБК.

Сразу за татарстанской столицей в этом рейтинге следуют Ростов-на-Дону (58%) и Уфа (56%).

Фото: pxhere.com

Кто-то, сомневаясь в качестве прививок, не хочет быть «подопытным кроликом», кто-то уже переболел и имеет антитела, есть и те, кто всегда принципиально отказывается от любых прививок.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане привились 25 человек. Дополнительная партия вакцины должна прибыть в республику в ноябре.

АналитикаОбществоМедицина БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:13
    В Москве через две недели будут вакцинировать всех желающих и бесплатно,а в Татарстане выбрасывают вот такие " опросы", чтобы потом на них ссылаться, почему нет вакцинации
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