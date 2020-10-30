Главное о коронавирусе на 30 октября: ограничения «ночной жизни» в Татарстане, смерть мэра Уфы от COVID-19

Успеть в заведения общепита и на сеанс в кино до 23.00

За последние сутки в Татарстане подтвердились 46 новых случаев коронавируса. Таким образом, на утро 30 октября в республике выявили уже 8 374 случаев заражения COVID-19.



Выздоровели в РТ за весь период 7 439 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Умерли 110 пациентов.

С 31 октября в Татарстане приостанавливается работа заведений общепита (за исключением обслуживания навынос, на вокзалах и в аэропортах) и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00.



В Роспотребнадзоре по РТ, объяснили, что ограничения вводятся в период с 23.00 до 6.00, потому что в этот промежуток времени люди теряют бдительность, забывают и про маски, и про социальную дистанцию.

Татарстан получил 790 млн рублей на лечение больных COVID-19 из федерального бюджета.

Фото: Ринат Назметдинов

В Роспотребнадзоре РТ сообщили, что темп прироста коронавируса в республике составляет — 0,6%, недельный показатель также держится на уровне 0,6%.

За последнюю неделю в РТ зафиксировано семь завозных случаев COVID-19. Их них шесть из Турции, один из Краснодара. Всего из-за границы в республику прибыло больше 63 тыс. человек, больше тысячи из которых не загрузили результаты ПЦР-теста на сайте Госуслуг РТ.



По данным Роспотребнадзора по РТ, с начала учебного года в Татарстане коронавирусом заразились 29 школьников, 26 студентов и 57 педагогов.

«COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья»

За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 519 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 599 976 человек, а выздоровевших — до 1 200 560 человека.



Зафиксировано 355 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 27 656 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 59,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 582 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 380,2 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируется введение общенационального локдауна из-за ситуации с коронавирусом, так как есть понимание того, как нужно действовать.



Правительство РФ выделит Минздраву порядка 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Фото: Ринат Назметдинов

Путин выступил с предложением о продлении отсрочки по налоговым платежам для бизнеса из числа пострадавших отраслей, в первую очередь для предприятий общепита.



В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РФ рассказали, что заболевший коронавирусом максимально заразен за два дня до проявления симптомов и в первый день заболевания. Заразным человек начинает быть за три-четыре дня до проявления симптомов.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за пневмонии и осложнения после COVID-19. Он боролся с болезнью 35 дней. Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео в память о градоначальнике, ставшем жертвой пандемии.



В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом в России вырос спрос на гречку и другие продукты первой необходимости. Это привело к росту цен. В частности, стоимость гречки возросла на 29%.



В ФМБА России сообщили, что около 80% пациентов с COVID-19 выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы. У остальных 20% развивается непропорциональный иммунитет, что приводит к прогрессирующему поражению легких.



Фото: Ринат Назметдинов

Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом перенесен из-за коронавируса. У участников команды хабаровского «СКА-Нефтяника» обнаружили COVID-19. Матч должен был состояться 1 ноября.



Четыре матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) с участием уфимского клуба «Агидель» перенесены на более поздний срок из-за заболевания нескольких участниц команды коронавирусом.



В Башкирии умер директор БНИЦ по пчеловодству и апитерапии, доктор биологических наук, депутат Госсобрания РБ — Курултая Амир Ишемгулов. Ему было 60 лет. Летом он перенес коронавирус.



Руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем», кандидат экономических наук Евгений Змиев объяснил, что нефтяные котировки, в частности снижение цен на фьючерсы нефти марки Brent ниже $38 за баррель, связаны с пандемией COVID-19.



Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По его словам, препарат эффективен: «Для меня результат также очевиден: вакцина действительно работает».

Фото: astv.ru

Привился от коронавируса и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Академик РАН Евгений Шляхто высказал мнение, что коронавирус встречается реже у людей, у которых высокий уровень счастья: «Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду».

В Европе признали вторую волну коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 45 029 008 человек, 1 181 108 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 946 154). На второй строчке — Индия (8 088 851), на третьей — Бразилия (5 494 376). Россия на четвертом месте (1 570 446), на пятом — Франция (1 327 852).



Больше всего смертей зафиксировано в США (228 668). За ними следуют Бразилия (158 969), Индия (121 090), Мексика (90 773) и Великобритания (46 045).



Евросоюз официально признал вторую волну COVID-19 и неизбежность повторного введения новых санитарных мер вплоть до завершения массовой вакцинации.



29 октября Швейцария отменила обязательный десятидневный карантин для россиян. На данный момент карантин должны соблюсти жители стран и регионов, где заболеваемость, превышает швейцарский показатель за последние две недели на 60 человек: Андорра, Армения, Бельгия и Чехия.

В Испании до 9 мая продлили режим повышенной готовности, введенный 25 октября из-за пандемии коронавируса. В Каталонии тем временем запретили въезд и выезд, закрыв автономное сообщество по периметру. В столице Испании, Мадриде, аналогичное ограничение будет действовать в ближайшие праздничные выходные.

Фото: euronews.com

Еврокомиссия выделит 220 млн евро на перевозки больных коронавирусом через границы Евросоюза для их лечения. Что касается вакцины, планируется, что все страны ЕС получат ее одновременно в соответствии с численностью населения.

У испанских рабочих в начале лета обнаружили новый вид коронавируса — 20A.EU1. Он уже получил распространения в странах Европе и, по словам ученых, стал причиной большинства новых случаев COVID-19.

Американские ученые установили, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь длительные проблемы с кожей. Также в Америке пришли к выводу, что вероятность заражения через ротовую полость выше, чем через другие органы.

Татьяна Демина