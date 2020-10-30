Стал известен максимальный срок заразности людей с коронавирусом

Заболевший коронавирусом является максимально заразным за два дня до проявления симптомов болезни и в первый день заболевания. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам ученого, заразным человек начинает быть за три-четыре дня до проявления симптомов. До первого дня заразность нарастает, затем постепенно спадает. Маловероятно, что вирус может передаваться в более поздние сроки, уверяет Пшеничная.

«Инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Самый простой способ защитить себя — носить маски», — передает ее слова «РИА Новости».

Спикер рассказала, что на пике заболеваемости в России суточный прирост может достигать 20 тысяч. После этого ситуация начнет стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что почти 80% больных COVID-19 выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы.

