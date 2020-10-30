Вторая волна пандемии вернула ажиотаж на гречку в России

В стране резко подорожали сахар, масло, крупы, макароны и другие продукты первой необходимости

Как часто бывает во время любого кризиса, с ухудшением ситуации по коронавирусу россияне вновь стали запасаться продовольствием впрок. Вернулся пресловутый ажиотаж зимних месяцев на гречку и другие продукты первой необходимости, что закономерно привело к росту цен на эти товары. Только в октябре стоимость гречневой крупы взлетела на 29%, подсчитала аналитическая служба «Реального времени». Резко подорожали также сахар, масло, хлеб и макаронные изделия. Впрочем, не во всех случаях дело объясняется повышенным спросом, объясняют эксперты. К тому же это не предел, по их словам, в ближайшее время цены могут вырасти и на другие продукты.

Отдельные продукты подорожали на 76%

Октябрь ознаменовался довольно заметным подорожанием продуктов первой необходимости. «Реальное время» уже больше пяти лет регулярно следит за ценами в магазинах четырех казанских сетей — «Бахетле», «Эдельвейс», «Пятерочка» и «Магнит».



В октябре из 43 продуктов, входящих в потребительскую корзину, повысилась стоимость сразу 19 товаров, причем некоторые выросли в цене на 76%. По словам экспертов, цены на продовольствие в этом году формировали ослабление рубля, урожайность, объемы производства и ажиотажный спрос на фоне самоизоляции.



— В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов на более дешевые продукты, а также все будет зависит от доступных скидок (промоакций) в торговых сетях. Все это связано с продолжающимся снижением покупательной способности населения. В перспективе стоимость продовольственных товаров продолжит повышаться, — считает пресс-секретарь Федерального научного центра пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук (ВНИИМП) Дмитрий Гордеев.

Кроме того, среди причин роста цен в научном центре отмечают дополнительные расходы на дезинфекцию торговых площадей, товара, транспорта, обеспечение персонала средствами защиты, что и влияет на конечную стоимость товара.

Бакалея: ажиотажный спрос и последствия COVID-19

Определенную тревогу вызывают цены на бакалею. В пятерку самых подорожавших в этом сегменте входят сразу три вида продуктов, жизненно необходимых для населения, особенно наименее обеспеченных слоев.

Довольно болезненно увеличение цены на гречку. Она подорожала за месяц сразу на 29%, со 159 до 205 рублей за килограмм. Причем тут уже фактором сезонности объяснить ситуацию сложнее: в прошлом октябре она стоила еще дешевле, чем в этом сентябре — 149 рублей за килограмм. В сентябре же прошлого года она стоила вообще 121 рубль за килограмм. Видимо, тут все же играет роль повышенного спроса на этот товар в условиях любого кризиса — если дела плохи, россияне почему-то склонны запасаться именно этой крупой. Это легко подтверждается фактами: во время первой весенней волны ковида гречка уже показывала антирекорд, ее цена в апреле доходила до 214 рублей (за год до этого она стоила всего 121 рубль).



Похоже так, что гречку уже можно использовать как определенный индикатор спокойствия в обществе. Во ВНИИМП говорят, что оптовые цены увеличились в октябре 2020 года, так как данная культура всегда является первой из круп, на которую влияют негативные экономические процессы в нашей стране. Кроме того, все дело в ажиотаже, который был создан в марте и октябре 2020 года.

Из категории бакалеи похожая ситуация (но не настолько ярко выраженная) — с макаронами и чаем. Фото: rf.biz

Похожая ситуация и с сахаром: за месяц он подорожал на 22%, а по сравнению с октябрем прошлого года — вообще в полтора раза. Сейчас его можно купить по 46 рублей за килограмм, год назад он стоил 30 рублей. Отметим, что до такой цены сахар в этом году еще не доходил — предыдущий рекорд был зафиксирован аж в январе 2019 года — тогда он стоил 45 рублей за килограмм, а больше, чем сейчас он стоил вообще только в сентябре 2018-го. Правда, тут, по словам Дмитрия Гордеева, причина не в повышенном спросе, а в том, что в этом году сахарную свеклу начали собирать позже и, как следствие, ее переработка замедлилась. В результате этого и повысилась цена.

Из категории бакалеи похожая ситуация (но не настолько ярко выраженная) — с макаронами и чаем. И за месяц, и за год они подорожали примерно на 10% — до 118 и 970 рублей за килограмм. Причины роста цен на эти продукты, правда, разные — в случае с макаронами подорожало сырье, а вот чай подорожал не только в России, но и повсеместно — в связи с сокращением объема сбора из-за коронавируса.

Подорожали, кроме того, горох и рис — за месяц не так заметно — примерно на 2%, но при сравнении «год к году» можно увидеть, что горох стал дороже на 12%, а рис — вообще на 20%. Сюда же отнесем муку, растительное масло и соль. За год они выросли в цене на 13%, 14% и 42%.

Яйца за месяц также существенно подскочили в цене. В сентябре они продавались по 47 рублей за десяток, сейчас же стоят 55 рублей.

Говядина выросла в цене к прошлогоднему октябрю на 5% за год. Зато на 7% подешевела свинина. Фото: Максим Платонов

Мясо будет дорожать, а молоко почти стабильно

В категории молоко и мясо за редкими исключениями особых потрясений не происходит. Курица примерно на том же уровне, что и месяц назад. Говядина выросла в цене к прошлогоднему октябрю на 5% за год. Зато на 7% подешевела свинина. Однако в ближайшее время мясо может подорожать из-за роста стоимости кормовых культур.

С молоком и молочными продуктами ситуация более неприятная. Больше, чем на 10%, за год подорожала сметана (год назад она стоила 161 рубль, в сентябре — 173 рубля, сейчас — 180 рублей). Сыр и сливочное масло подорожали за год на 8-9%, молоко — на 7%, творог — на 2%.

Среди торговых сетей лидеры по дешевизне товаров за это время несколько раз менялись (причины — в изменении поставщиков, переформатировании магазинов и смене собственников), но в целом распределение осталось примерно тем же, что и раньше.

На данный момент средняя потребительская корзина, рассчитанная по методике Росстата (мы берем определенное количество самых дешевых видов продуктов, включенных в потребкорзину), стоит 5 875 рублей. Это — на 1,7% больше, чем месяц назад (тогда она стоила 5 774 рубля) и сразу на 5% больше, чем в конце октября прошлого года.



Минимальную стоимость потребкорзины предлагает сеть «Эдельвейс», но она же и лидер роста цен. Фото: Роман Хасаев

«Пятерочка» вплотную подобралась к дорожающему «Эдельвейсу»

Минимальную стоимость потребкорзины предлагает сеть «Эдельвейс», но она же и лидер роста цен. Сейчас набор продуктов на месяц здесь стоит 5 585 рублей, это — на 4,6% (или примерно 250 рублей) больше, чем месяц назад. За год динамика еще более показательна: в октябре прошлого года продукты можно было набрать на 4 965 рублей, что на 12% дешевле, чем сейчас.

Корзина в «Пятерочке» на 20 рублей дороже, чем в «Эдельвейсе». Сказывается обилие маркетинговых акций — во многих категориях товаров есть хотя бы один акционный, что позволяет собрать «минимальный набор» по приемлемой цене.



«Магнит», не так давно сменивший собственника, продолжает дорожать — не так сильно, как «Эдельвейс», но и «форы» у него меньше. Сейчас корзину тут можно набрать на сумму на 130 рублей больше, чем в «Пятерочке», и на 150 рублей больше, чем в «Эдельвейсе», — 5 733 рубля. При этом за месяц корзина подорожала на 1,7% или примерно на 100 рублей, за год — на 6%, или на 330 рублей.

Товары в «Бахетле» продолжают дорожать стремительнее, чем в «Магните», но до темпов «Эдельвейса» сеть не доходит. Корзина тут сейчас стоит 6 571 рубль — почти на тысячу рублей больше, чем в «Эдельвейсе». При этом за месяц стоимость увеличилась на 2,3% (около 150 рублей), за год — на 8% (около пятисот рублей).



Есть и продукты в потребкорзине, которые, напротив, подешевели: их 24 вида, самое заметное снижение цены до 17,9%.

Говоря о дальнейших перспективах роста цен, Дмитрий Гордеев из ВНИИМП отмечает, что в перспективе больше всего увеличатся цены на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Кроме того, по его словам, рост цен на агрокультуры, которые используют на корм скоту и сельскохозяйственной птице, приведет к подорожанию мяса.



Цены на продукты, октябрь 2020 года

Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг 26.10.2020 30.09.2020 30.10.2019 30.10.2015 Изменение за месяц Изменение за год 1. Хлебные продукты











Фасоль 202,68 220,80 207,81 190,08 -8,2% -2% Горох 82,78 81,46 73,61 73,85 1,6% 12% Мука 46,15 47,40 40,91 43,11 -2,6% 13% Рис 203,18 199,43 170,00 145,03 1,9% 20% Гречка 204,57 158,79 149,43 158,48 28,8% 37% Батон 93,11 90,05 81,37 59,81 3,4% 14% Хлеб Сельский 52,15 54,45 47,50 41,92 -4,2% 10% Макароны 118,49 108,82 111,22 97,31 8,9% 7% 2. Картофель 19,45 20,20 12,91 13,16 -3,7% 51% 3. Овощи и бахчевые











Капуста свежая (кочан) 11,91 13,21 14,67 13,68 -9,8% -19% Капуста квашеная 122,98 149,72 116,36 89,90 -17,9% 6% Огурцы свежие 65,55 60,45 77,94 88,82 8,4% -16% Помидоры свежие 88,82 94,58 113,24 131,53 -6,1% -22% Свекла 19,96 23,76 22,96 11,35 -16,0% -13% Морковь (мытая) 35,96 38,95 31,14 22,62 -7,7% 15% Лук репчатый 20,08 20,31 20,19 20,19 -1,1% -1% Укроп 419,94 424,69 409,65 176,80 -1,1% 3% Болгарский перец 194,26 110,47 199,93 212,63 75,9% -3% 4. Фрукты свежие











Яблоки 67,62 62,45 59,90 66,08 8,3% 13% Апельсины 132,45 118,95 113,45 115,63 11,3% 17% Лимоны 104,95 109,95 112,20 121,45 -4,5% -6% Бананы 66,45 68,45 72,42 63,61 -2,9% -8% Груши Конференц 159,95 169,95 130,95 109,45 -5,9% 22% 5. Сахар и кондитерские изделия











Сахар 45,92 37,44 30,26 51,96 22,6% 52% Конфеты (шоколад) 539,94 576,06 592,47 625,56 -6,3% -9% Печенье 223,31 244,74 224,90 181,61 -8,8% -1% 6. Мясные продукты











Говядина 478,66 471,99 456,23 450,53 1,4% 5% Свинина 289,72 266,95 312,83 345,20 8,5% -7% Курица 113,45 115,07 114,20 110,65 -1,4% -1% 7. Рыбные продукты











Минтай свежемороженый 159,84 193,89 204,22 134,95 -17,6% -22% Сельдь (пресервы) 396,23 361,82 311,57 278,63 9,5% 27% 8. Молоко и молокопродукты











Молоко 2,5% 42,51 41,95 39,57 37,15 1,3% 7% Сметана 20% 180,27 172,71 161,83 158,40 4,4% 11% Масло сливочное 72,5% 533,11 492,14 490,89 368,54 8,3% 9% Творог обезжиренный 248,50 249,86 244,19 211,75 -0,5% 2% Сыр 424,50 427,18 391,95 305,81 -0,6% 8% 9. Яйца 1 кат. 10 шт. 54,47 46,75 52,67 48,93 16,5% 3% 10. Масло растительное, маргарин и др. жиры











Маргарин 138,10 127,73 111,13 97,00 8,1% 24% Масло растительное 112,10 113,75 98,45 96,83 -1,5% 14% 11. Прочие продукты











Соль (мелкая) 19,47 19,85 13,70 8,49 -1,9% 42% Чай 970,44 894,67 872,72 709,50 8,5% 11% Лавровый лист 9898,67 10198,67 9719,50 8272,50 -2,9% 2% Перец черный молотый или горошком 2366,00 2841,00 2777,50 2313,13 -16,7% -15%

Фрукты и овощи: дорогой картофель и дешевые помидоры

В первую очередь отметим подорожание некоторых видов овощей и фруктов. Абсолютный рекордсмен — болгарский перец. Не самый ходовой овощ, в то же время является одним из постоянных «участников» топа по изменению цены. За месяц он подскочил в цене сразу на 75% — со 110 до 194 рублей. Но причина, как и в прошлые годы — сезонная: год назад, например, он был дороже еще на 3% и даже в 2015 году стоил еще больше — 212 рублей.

Из той же категории огурцы. За месяц они подорожали ощутимо — на 8,4%. Сейчас огурцы стоят около 65 рублей за килограмм. Но год назад они были еще дороже — 78 рублей.

Кое-что из фруктов, впрочем, подорожало не только по отношению к сентябрю, но и к октябрю прошлого года. Например, апельсины выросли в цене за месяц на 11,3%, за год — на 17%. Сейчас они стоят 132 рубля за килограмм, хотя «стандартная» цена для осени — около 115 рублей. Похожая история и с яблоками — сейчас их можно купить по 67 рублей, месяц назад они стоили 62 рубля, а год назад — 60 рублей.

Среди наиболее подешевевших овощей — свекла и капуста: на 16% и 10% к сентябрю и на 13% и 19% к прошлому октябрю. Из более дорогих овощей отметим помидоры — они сейчас стоят 89 рублей, месяц назад — 95 рублей, а год назад их стоимость вообще составляла 113 рублей. Морковь, груши и картофель, хоть и подешевели за месяц, за год все же подорожали.

Абсолютный рекордсмен — болгарский перец. За месяц он подскочил в цене сразу на 75% — со 110 до 194 рублей. Фото: Максим Платонов

Специалисты объясняют это тем, что на рынке овощей и фруктов, по сравнению с прошлым годом, урожайность меньше, что и влечет за собой увеличение цен.



— Это касается, прежде всего, картофеля и яблок. Нашей стране пришлось перейти к импортным поставкам данных продовольственных товаров. В октябре мы обычно отмечаем повышение цен на овощи и фрукты, так как заканчивается предложение овощей с открытого грунта, фруктов, собранных в России, их замещают тепличная и импортная продукция», — объясняют во ВНИИМП имени Горбатова.