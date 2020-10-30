Вторая волна пандемии вернула ажиотаж на гречку в России
В стране резко подорожали сахар, масло, крупы, макароны и другие продукты первой необходимости
Как часто бывает во время любого кризиса, с ухудшением ситуации по коронавирусу россияне вновь стали запасаться продовольствием впрок. Вернулся пресловутый ажиотаж зимних месяцев на гречку и другие продукты первой необходимости, что закономерно привело к росту цен на эти товары. Только в октябре стоимость гречневой крупы взлетела на 29%, подсчитала аналитическая служба «Реального времени». Резко подорожали также сахар, масло, хлеб и макаронные изделия. Впрочем, не во всех случаях дело объясняется повышенным спросом, объясняют эксперты. К тому же это не предел, по их словам, в ближайшее время цены могут вырасти и на другие продукты.
Отдельные продукты подорожали на 76%
Октябрь ознаменовался довольно заметным подорожанием продуктов первой необходимости. «Реальное время» уже больше пяти лет регулярно следит за ценами в магазинах четырех казанских сетей — «Бахетле», «Эдельвейс», «Пятерочка» и «Магнит».
В октябре из 43 продуктов, входящих в потребительскую корзину, повысилась стоимость сразу 19 товаров, причем некоторые выросли в цене на 76%. По словам экспертов, цены на продовольствие в этом году формировали ослабление рубля, урожайность, объемы производства и ажиотажный спрос на фоне самоизоляции.
Кроме того, среди причин роста цен в научном центре отмечают дополнительные расходы на дезинфекцию торговых площадей, товара, транспорта, обеспечение персонала средствами защиты, что и влияет на конечную стоимость товара.
Бакалея: ажиотажный спрос и последствия COVID-19
Определенную тревогу вызывают цены на бакалею. В пятерку самых подорожавших в этом сегменте входят сразу три вида продуктов, жизненно необходимых для населения, особенно наименее обеспеченных слоев.
Довольно болезненно увеличение цены на гречку. Она подорожала за месяц сразу на 29%, со 159 до 205 рублей за килограмм. Причем тут уже фактором сезонности объяснить ситуацию сложнее: в прошлом октябре она стоила еще дешевле, чем в этом сентябре — 149 рублей за килограмм. В сентябре же прошлого года она стоила вообще 121 рубль за килограмм. Видимо, тут все же играет роль повышенного спроса на этот товар в условиях любого кризиса — если дела плохи, россияне почему-то склонны запасаться именно этой крупой. Это легко подтверждается фактами: во время первой весенней волны ковида гречка уже показывала антирекорд, ее цена в апреле доходила до 214 рублей (за год до этого она стоила всего 121 рубль).
Похоже так, что гречку уже можно использовать как определенный индикатор спокойствия в обществе. Во ВНИИМП говорят, что оптовые цены увеличились в октябре 2020 года, так как данная культура всегда является первой из круп, на которую влияют негативные экономические процессы в нашей стране. Кроме того, все дело в ажиотаже, который был создан в марте и октябре 2020 года.
Похожая ситуация и с сахаром: за месяц он подорожал на 22%, а по сравнению с октябрем прошлого года — вообще в полтора раза. Сейчас его можно купить по 46 рублей за килограмм, год назад он стоил 30 рублей. Отметим, что до такой цены сахар в этом году еще не доходил — предыдущий рекорд был зафиксирован аж в январе 2019 года — тогда он стоил 45 рублей за килограмм, а больше, чем сейчас он стоил вообще только в сентябре 2018-го. Правда, тут, по словам Дмитрия Гордеева, причина не в повышенном спросе, а в том, что в этом году сахарную свеклу начали собирать позже и, как следствие, ее переработка замедлилась. В результате этого и повысилась цена.
Из категории бакалеи похожая ситуация (но не настолько ярко выраженная) — с макаронами и чаем. И за месяц, и за год они подорожали примерно на 10% — до 118 и 970 рублей за килограмм. Причины роста цен на эти продукты, правда, разные — в случае с макаронами подорожало сырье, а вот чай подорожал не только в России, но и повсеместно — в связи с сокращением объема сбора из-за коронавируса.
Подорожали, кроме того, горох и рис — за месяц не так заметно — примерно на 2%, но при сравнении «год к году» можно увидеть, что горох стал дороже на 12%, а рис — вообще на 20%. Сюда же отнесем муку, растительное масло и соль. За год они выросли в цене на 13%, 14% и 42%.
Яйца за месяц также существенно подскочили в цене. В сентябре они продавались по 47 рублей за десяток, сейчас же стоят 55 рублей.
Мясо будет дорожать, а молоко почти стабильно
В категории молоко и мясо за редкими исключениями особых потрясений не происходит. Курица примерно на том же уровне, что и месяц назад. Говядина выросла в цене к прошлогоднему октябрю на 5% за год. Зато на 7% подешевела свинина. Однако в ближайшее время мясо может подорожать из-за роста стоимости кормовых культур.
С молоком и молочными продуктами ситуация более неприятная. Больше, чем на 10%, за год подорожала сметана (год назад она стоила 161 рубль, в сентябре — 173 рубля, сейчас — 180 рублей). Сыр и сливочное масло подорожали за год на 8-9%, молоко — на 7%, творог — на 2%.
Среди торговых сетей лидеры по дешевизне товаров за это время несколько раз менялись (причины — в изменении поставщиков, переформатировании магазинов и смене собственников), но в целом распределение осталось примерно тем же, что и раньше.
На данный момент средняя потребительская корзина, рассчитанная по методике Росстата (мы берем определенное количество самых дешевых видов продуктов, включенных в потребкорзину), стоит 5 875 рублей. Это — на 1,7% больше, чем месяц назад (тогда она стоила 5 774 рубля) и сразу на 5% больше, чем в конце октября прошлого года.
«Пятерочка» вплотную подобралась к дорожающему «Эдельвейсу»
Минимальную стоимость потребкорзины предлагает сеть «Эдельвейс», но она же и лидер роста цен. Сейчас набор продуктов на месяц здесь стоит 5 585 рублей, это — на 4,6% (или примерно 250 рублей) больше, чем месяц назад. За год динамика еще более показательна: в октябре прошлого года продукты можно было набрать на 4 965 рублей, что на 12% дешевле, чем сейчас.
Корзина в «Пятерочке» на 20 рублей дороже, чем в «Эдельвейсе». Сказывается обилие маркетинговых акций — во многих категориях товаров есть хотя бы один акционный, что позволяет собрать «минимальный набор» по приемлемой цене.
«Магнит», не так давно сменивший собственника, продолжает дорожать — не так сильно, как «Эдельвейс», но и «форы» у него меньше. Сейчас корзину тут можно набрать на сумму на 130 рублей больше, чем в «Пятерочке», и на 150 рублей больше, чем в «Эдельвейсе», — 5 733 рубля. При этом за месяц корзина подорожала на 1,7% или примерно на 100 рублей, за год — на 6%, или на 330 рублей.
Товары в «Бахетле» продолжают дорожать стремительнее, чем в «Магните», но до темпов «Эдельвейса» сеть не доходит. Корзина тут сейчас стоит 6 571 рубль — почти на тысячу рублей больше, чем в «Эдельвейсе». При этом за месяц стоимость увеличилась на 2,3% (около 150 рублей), за год — на 8% (около пятисот рублей).
Есть и продукты в потребкорзине, которые, напротив, подешевели: их 24 вида, самое заметное снижение цены до 17,9%.
Говоря о дальнейших перспективах роста цен, Дмитрий Гордеев из ВНИИМП отмечает, что в перспективе больше всего увеличатся цены на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Кроме того, по его словам, рост цен на агрокультуры, которые используют на корм скоту и сельскохозяйственной птице, приведет к подорожанию мяса.
|Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг
|26.10.2020
|30.09.2020
|30.10.2019
|30.10.2015
|Изменение за месяц
|Изменение за год
|1. Хлебные продукты
|Фасоль
|202,68
|220,80
|207,81
|190,08
|-8,2%
|-2%
|Горох
|82,78
|81,46
|73,61
|73,85
|1,6%
|12%
|Мука
|46,15
|47,40
|40,91
|43,11
|-2,6%
|13%
|Рис
|203,18
|199,43
|170,00
|145,03
|1,9%
|20%
|Гречка
|204,57
|158,79
|149,43
|158,48
|28,8%
|37%
|Батон
|93,11
|90,05
|81,37
|59,81
|3,4%
|14%
|Хлеб Сельский
|52,15
|54,45
|47,50
|41,92
|-4,2%
|10%
|Макароны
|118,49
|108,82
|111,22
|97,31
|8,9%
|7%
|2. Картофель
|19,45
|20,20
|12,91
|13,16
|-3,7%
|51%
|3. Овощи и бахчевые
|Капуста свежая (кочан)
|11,91
|13,21
|14,67
|13,68
|-9,8%
|-19%
|Капуста квашеная
|122,98
|149,72
|116,36
|89,90
|-17,9%
|6%
|Огурцы свежие
|65,55
|60,45
|77,94
|88,82
|8,4%
|-16%
|Помидоры свежие
|88,82
|94,58
|113,24
|131,53
|-6,1%
|-22%
|Свекла
|19,96
|23,76
|22,96
|11,35
|-16,0%
|-13%
|Морковь (мытая)
|35,96
|38,95
|31,14
|22,62
|-7,7%
|15%
|Лук репчатый
|20,08
|20,31
|20,19
|20,19
|-1,1%
|-1%
|Укроп
|419,94
|424,69
|409,65
|176,80
|-1,1%
|3%
|Болгарский перец
|194,26
|110,47
|199,93
|212,63
|75,9%
|-3%
|4. Фрукты свежие
|Яблоки
|67,62
|62,45
|59,90
|66,08
|8,3%
|13%
|Апельсины
|132,45
|118,95
|113,45
|115,63
|11,3%
|17%
|Лимоны
|104,95
|109,95
|112,20
|121,45
|-4,5%
|-6%
|Бананы
|66,45
|68,45
|72,42
|63,61
|-2,9%
|-8%
|Груши Конференц
|159,95
|169,95
|130,95
|109,45
|-5,9%
|22%
|5. Сахар и кондитерские изделия
|Сахар
|45,92
|37,44
|30,26
|51,96
|22,6%
|52%
|Конфеты (шоколад)
|539,94
|576,06
|592,47
|625,56
|-6,3%
|-9%
|Печенье
|223,31
|244,74
|224,90
|181,61
|-8,8%
|-1%
|6. Мясные продукты
|Говядина
|478,66
|471,99
|456,23
|450,53
|1,4%
|5%
|Свинина
|289,72
|266,95
|312,83
|345,20
|8,5%
|-7%
|Курица
|113,45
|115,07
|114,20
|110,65
|-1,4%
|-1%
|7. Рыбные продукты
|Минтай свежемороженый
|159,84
|193,89
|204,22
|134,95
|-17,6%
|-22%
|Сельдь (пресервы)
|396,23
|361,82
|311,57
|278,63
|9,5%
|27%
|8. Молоко и молокопродукты
|Молоко 2,5%
|42,51
|41,95
|39,57
|37,15
|1,3%
|7%
|Сметана 20%
|180,27
|172,71
|161,83
|158,40
|4,4%
|11%
|Масло сливочное 72,5%
|533,11
|492,14
|490,89
|368,54
|8,3%
|9%
|Творог обезжиренный
|248,50
|249,86
|244,19
|211,75
|-0,5%
|2%
|Сыр
|424,50
|427,18
|391,95
|305,81
|-0,6%
|8%
|9. Яйца 1 кат. 10 шт.
|54,47
|46,75
|52,67
|48,93
|16,5%
|3%
|10. Масло растительное, маргарин и др. жиры
|Маргарин
|138,10
|127,73
|111,13
|97,00
|8,1%
|24%
|Масло растительное
|112,10
|113,75
|98,45
|96,83
|-1,5%
|14%
|11. Прочие продукты
|Соль (мелкая)
|19,47
|19,85
|13,70
|8,49
|-1,9%
|42%
|Чай
|970,44
|894,67
|872,72
|709,50
|8,5%
|11%
|Лавровый лист
|9898,67
|10198,67
|9719,50
|8272,50
|-2,9%
|2%
|Перец черный молотый или горошком
|2366,00
|2841,00
|2777,50
|2313,13
|-16,7%
|-15%
Фрукты и овощи: дорогой картофель и дешевые помидоры
В первую очередь отметим подорожание некоторых видов овощей и фруктов. Абсолютный рекордсмен — болгарский перец. Не самый ходовой овощ, в то же время является одним из постоянных «участников» топа по изменению цены. За месяц он подскочил в цене сразу на 75% — со 110 до 194 рублей. Но причина, как и в прошлые годы — сезонная: год назад, например, он был дороже еще на 3% и даже в 2015 году стоил еще больше — 212 рублей.
Из той же категории огурцы. За месяц они подорожали ощутимо — на 8,4%. Сейчас огурцы стоят около 65 рублей за килограмм. Но год назад они были еще дороже — 78 рублей.
Кое-что из фруктов, впрочем, подорожало не только по отношению к сентябрю, но и к октябрю прошлого года. Например, апельсины выросли в цене за месяц на 11,3%, за год — на 17%. Сейчас они стоят 132 рубля за килограмм, хотя «стандартная» цена для осени — около 115 рублей. Похожая история и с яблоками — сейчас их можно купить по 67 рублей, месяц назад они стоили 62 рубля, а год назад — 60 рублей.
Среди наиболее подешевевших овощей — свекла и капуста: на 16% и 10% к сентябрю и на 13% и 19% к прошлому октябрю. Из более дорогих овощей отметим помидоры — они сейчас стоят 89 рублей, месяц назад — 95 рублей, а год назад их стоимость вообще составляла 113 рублей. Морковь, груши и картофель, хоть и подешевели за месяц, за год все же подорожали.
Специалисты объясняют это тем, что на рынке овощей и фруктов, по сравнению с прошлым годом, урожайность меньше, что и влечет за собой увеличение цен.
— Это касается, прежде всего, картофеля и яблок. Нашей стране пришлось перейти к импортным поставкам данных продовольственных товаров. В октябре мы обычно отмечаем повышение цен на овощи и фрукты, так как заканчивается предложение овощей с открытого грунта, фруктов, собранных в России, их замещают тепличная и импортная продукция», — объясняют во ВНИИМП имени Горбатова.
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