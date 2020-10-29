Новости общества

15:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: в России не планируется введение общенационального локдауна

14:39, 29.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин: в России не планируется введение общенационального локдауна
Фото: kremlin.ru

В России не планируется введение общенационального локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!» в четверг.

По его словам, введение ограничительных мер в стране не требуется, поскольку есть понимание того, как нужно действовать. Если же возникнет необходимость, с учетом рекомендаций врачей будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций».

realnoevremya.ru

Путин обратился к владельцам бизнеса с просьбой «проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов». Он подчеркнул, что в настоящих условиях нужно продолжать налаживать меры поддержки предпринимателей и предприятий.

Ранее сообщалось, что российские власти не планируют вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса.

ОбществоБизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем