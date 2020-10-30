За сутки в Татарстане выявлено 46 случаев COVID-19, увеличилось количество завозных

За прошедшие сутки выявлено 46 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Всего в Татарстане выявлено 8 374 случая. Под наблюдением остаются 1 175 человек.

Темп прироста составляет 0,6%, недельный держится на уровне 0,6%, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

За сутки проведено 7 372 теста, всего 947 042 теста. Охват на на 100к населения — 167,2 при нормативном показателе — 150.

За неделю выявлено семь завозных случаев заболевания. Прибавились один завоз из Краснодара и шесть из Турции. Всего из-за границы прибыло больше 63 тысяч человек. Из них 1058 не подгрузили результаты ПЦР-теста. Составлено 26 протоколов, 41 человек получил штраф на общую сумму 357 тыс рублей. Остальные материалы пока в работе.

