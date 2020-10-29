Швейцария отменила обязательный десятидневный карантин для россиян

С сегодняшнего дня, 29 октября, Швейцария отменила обязательный десятидневный карантин для россиян. Пороговое значение для списка стран, чьим гражданам нужно проходить десятидневную изоляцию, изменилось из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Ассоциация туроператоров.



Теперь в перечень включены страны и регионы с уровнем заболеваемости, превышающим швейцарский показатель за последние две недели на 60 человек. Сейчас он равен 773 на 100 тысяч жителей.

realnoevremya.ru

В предыдущем списке была Россия и 60 территорий и государств. В сегодняшнем перечне лишь четыре страны — Андорра, Армения, Бельгия и Чехия.

Ранее сообщалось, что Швейцария ввела антироссийские санкции из-за Крымского моста.