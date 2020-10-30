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Евросоюз признал вторую волну пандемии

09:20, 30.10.2020
Евросоюз признал вторую волну пандемии
Фото: pixabay.com

Лидеры стран Европы официально признали вторую волну коронавируса и неизбежность введения новых санитарных мер вплоть до завершения массовой вакцинации. Санитарные меры в разной форме могут быть применены в течение всего следующего года.

Как отмечает ТАСС, на саммите ЕС не звучало слово «карантин», однако власти ряда стран уже вводят меры частичного карантина. А многочисленные призывы готовиться к долгим месяцам ограничений говорят о том, что принятые меры останутся надолго.

Лидеры государств признали, что необходимы общеевропейские согласованные меры по тестированию и разработке стратегии вакцинации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что вторая волна пандемии вернула ажиотаж на гречку в России.

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