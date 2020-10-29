Аналитик: нефть может опуститься до $10 и даже $5 за баррель

Эксперт прокомментировал снижение цен на фьючерсы нефти марки Brent ниже $38 за баррель. Углеводороды могут опуститься в цене до $5 за баррель и продержаться на этом уровне довольно долго.

На сегодня нефтяные котировки отчетливо связаны с пандемией коронавируса, рассказал руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем» кандидат экономических наук Евгений Змиев. Он объяснил, что коронавирус привел к замедлению экономики и спаду производства.

«Снижение экономической активности в мире в первую очередь приводит к снижению потребности в топливных ресурсах», — приводит его слова RT.

Он пояснил, что «нефть может опуститься на очень низкие цены, вплоть до того, что это будет $10 за баррель, $5 за баррель, даже ниже».

Напомним, большинство экспертов, опрошенных «Реальным временем», предполагают, что самые напряженные для мировой экономики времена прошли. Они предсказали, что до конца года нефть может подняться до отметки в $50 за баррель.