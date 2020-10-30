Радий Хабиров опубликовал видео в память об Ульфате Мустафине

Фото: кадр видео

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео в память об умершем мэре города Ульфате Мустафине.

Ролик собран из нарезки рабочих мест и посещений чиновником различных учреждений.



«И если мой огонь погас, жалейте не меня, а тех, сидевших столько раз у моего огня». Это — про него», — подписал ролик Хабиров. Отметим, что глава региона и Ульфат Мустафин были близкими друзьями.

Напомним, что вчера мэр Уфы Ульфат Мустафин умер. Причиной смерти стали пневмония и осложнения после COVID-19.

