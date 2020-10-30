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Ученый рассказал о двух вариантах течения COVID-19

02:34, 30.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученый рассказал о двух вариантах течения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Почти 80% больных COVID-19 выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы, рассказал главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов.

По его словам, есть два течения коронавируса. В первом случае у большинства пациентов (80%) после внедрения репликации SARS-CoV-2 иммунная система естественным путем преодолевает инфекцию, и человек выздоравливает. Эта категория больных, какой препарат бы не назначали медики, все равно выздоравливает. В связи с этим, по мнению Аверьянова, возникает большое количество лекарств против коронавируса.

realnoevremya.ru

У остальных 20% пациентов развивается непропорциональный иммунитет. В этом случае иммунная система начинает фактически работать против своего организма, что и приводит к прогрессирующему поражению легких, передает «РИА Новости».

Ранее профессор всемирного здравоохранения и здоровья мигрантов из Университета Южной Дании Мортен Содеманн предположил, что коронавирус может стать эндемичным. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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