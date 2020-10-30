Кабмин РФ выделит почти 25 млрд рублей на выплаты медикам

Кабмин РФ выделит Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Информация значится в двух проектах бюджетных ассигнований в 2020 году.

Проект подготовлен на основании прогнозных значений потребности финансовых ресурсов, представленных регионами за октябрь. По первому документу, из резервного фонда выделят 8,69 млрд рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработников, а согласно второму, будет выделено 16,1 млрд рублей на стимулирующие выплаты «за выполнение особо важных работ» медикам, непосредственно лечащим пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2021 году правительство России продолжит выплаты медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, но изменит механизм их начисления.

