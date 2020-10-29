Правительство РФ выделило Татарстану почти 800 млн рублей на лечение больных коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В этом году правительство России выделило Татарстану 790 млн рублей на лечение коронавирусных больных, сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова на заседании Госсовета РТ.



«Оплата лечения данных пациентов не предусмотрена в статьях расходов территориального фонда ОМС на 2021 год. Поэтому будет продолжена практика текущего года, оплата по факту», — приводит ее слова «Татмедиа».

realnoevremya.ru

По ее словам, медучреждения, работающие как ковидные госпитали, вынуждены приостанавливать оказание плановой медицинской помощи, и эти средства направляют на лечение больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что регионы России получили 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.