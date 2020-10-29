Суперкубок России по бенди перенесен из-за коронавируса в «СКА-Нефтянике»
Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом в ранее намеченные сроки не состоится из-за коронавируса. За титул должны были сразиться хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо».
Несколько хоккеистов дальневосточного клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщил директор «СКА-Нефтяника» Семен Экшенгер.
«В связи с получением COVID-положительных результатов у основного состава игроков команды «СКА-Нефтяник» правительством Хабаровского края совместно с оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, принято решение о переносе соревнований», — приводит слова Экшенгера пресс-служба клуба.
Изначально матч за Суперкубок должен был пройти 1 ноября в Хабаровске. Теперь встреча перенесена на неопределенный срок.
Напомним, ранее главным тренером команды «СКА-Нефтяник» был назначен рулевой казанского «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев. Вместе с ним в Хабаровск также перебрались несколько ведущих хоккеистов.СпортХоккей с мячом
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