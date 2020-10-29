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Четыре матча уфимской «Агидели» в ЖХЛ перенесены из-за коронавируса

13:22, 29.10.2020
Четыре матча уфимской «Агидели» в ЖХЛ перенесены из-за коронавируса
Фото: vk.com/hc_agidel

Четыре матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) с участием клуба «Агидель» перенесены на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Причиной переноса игр против «Ванке Рэйз» (11 и 12 ноября) и «Торнадо» (15 и 16 ноября) стали положительные результаты тестов на коронавирус у части хоккеисток «Агидели». Уфимская команда отправилась на вынужденный 14-дневный карантин.

«Агидель» — двукратный чемпион, а также семикратный призер Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В мае нынешнего года уфимская команда написала открытое письмо главе Башкортостана Радию Хабирову, в котором сообщила, что клуб находится на грани уничтожения.

Напомним, в начале недели бывшая хоккеистка «Агидели» обвинила руководство клуба во взяточничестве.

СпортХоккей Башкортостан
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