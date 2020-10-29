Четыре матча уфимской «Агидели» в ЖХЛ перенесены из-за коронавируса

Четыре матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) с участием клуба «Агидель» перенесены на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Причиной переноса игр против «Ванке Рэйз» (11 и 12 ноября) и «Торнадо» (15 и 16 ноября) стали положительные результаты тестов на коронавирус у части хоккеисток «Агидели». Уфимская команда отправилась на вынужденный 14-дневный карантин.

Матчи #ВанкеРэйз_Агидель (11 и 12 ноября) и #Торнадо_Агидель (15 и 16 ноября) перенесены на более поздник срок из-за положительных результатов на COVID-19 у части игроков #ЖХКАгидель. pic.twitter.com/TNzeltO3Wm — Agidel Ufa (@HCAgidel) October 29, 2020

«Агидель» — двукратный чемпион, а также семикратный призер Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). В мае нынешнего года уфимская команда написала открытое письмо главе Башкортостана Радию Хабирову, в котором сообщила, что клуб находится на грани уничтожения.

Напомним, в начале недели бывшая хоккеистка «Агидели» обвинила руководство клуба во взяточничестве.