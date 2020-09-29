Главное о коронавирусе на 29 сентября: миллион смертей от COVID-19 и новые прогнозы «второй волны»

Фото: Максим Платонов

Мероприятия продолжают переводить в онлайн-формат

За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случая коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Два человека госпитализированы, 20 лечатся дома. Большинство случаев — 12 — выявлены в Казани.



На 29 сентября в Татарстане зарегистрировано 7 205 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 065 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 74 человека.



В результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Казани закрылись три отеля и 11 хостелов. На сегодняшний день в городе продолжают работать 240 мест размещения людей.

Из-за ситуации с COVID-19 Российский национальный конгресс кардиологов, который должен был пройти в Казани с 29 сентября по 1 октября, перевели из очного формата на онлайн-площадку.

Из Международного аэропорта «Казань» с 1 октября откроются новые рейсы в Турцию. Самолеты отправятся в Анталью, Бодрум и Даламан.

19 млн масок в сутки

За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса. Таким образом, число зараженных выросло до 1 167 805 человек.



Зафиксировано 160 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 545 человек.



В России на сегодняшний день проведено свыше 45,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 255 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 219,1 тыс. человек.



По прогнозам экспертов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 2—3 недели, при наихудшем сценарии пик придется на начало ноября. Всего есть три сценария развития событий.



В Роспотребнадзоре сообщили, что Россия выйдет на плато по распространению коронавируса в октябре, затем заболеваемость будет снижаться.



Президент России Владимир Путин призвал жителей страны соблюдать меры безопасности, рекомендации врачей и специалистов и сообща не допустить второй волны коронавируса.

Фото: kremlin.ru

Из-за ситуации с коронавирусом школьники в Москве уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября, детские сады продолжат работу.

В Минздраве России сообщили, что на данный момент примерно 90% из 129 тыс. коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, заняты. В случае роста заболеваемости количество коек будет увеличено.

Правительство России выделит из резервного фонда на стимулирующие выплаты медикам и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, примерно 18 млрд рублей.

В Роспотребнадзоре РФ заявили, что для защиты россиян от коронавируса в сутки производится 19 миллионов масок. В марте их изготавливали по 1,5 миллиона штук в день.

Фото: Илья Репин

К 2022 году ученые в Ростове-на-Дону завершат изучение передачи коронавирусов от ежей, крыс и летучих мышей человеку.

Как показало исследование банка «Открытие», из-за пандемии COVID-19 треть российских компаний снизили сотрудникам зарплату.

В связи с нестабильной ситуацией на фоне распространения коронавируса церемонию вручения кинопремии «Ника», запланированную на 24 октября, перенесли на весну 2021 года. Первоначально награждение лауреатов планировалось провести в конце марта 2020 года.

В Росздравнадзоре сообщили, что медучреждения имеют запасы средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных коронавирусом.

По данным сервиса «Работа.ру», 72% российских компаний на данный момент еще не смогли полностью восстановиться после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Фото: Илья Репин

«Ошеломляющая цифра» смертности от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 33 364 077 человек, 1 001 821 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших США — 7 149 073 человека. Далее идут Индия (6 145 291), Бразилия (4 745 464), Россия (1 154 299) и Колумбия (818 203).



По количеству смертей лидируют США (205 085), Бразилия (142 058), Индия (96 318), Мексика (76 603), Мексика (42 090).



Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал отметку в 1 миллион жертв коронавирусной инфекции «ошеломляющей цифрой». По его мнению, пандемия жестока, потому что не дает возможность семьям побыть с умирающим родственником.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планируется распределить по стране 150 млн быстродействующих тестов на наличие коронавируса. Треть из них направят тем, для кого COVID-19 представляет наибольшую опасность. В частности 18 млн экспресс-тестов поступят в дома престарелых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в страны с низкими и средними доходами на душу населения 120 млн тестов на коронавирус.

Вице-президент США Майкл Пенс спрогнозировал рост числа заболевших COVID-19 в стране из-за увеличения количества положительных результатов тестов на коронавирус в 10 штатах Среднего Запада.

Фото: eurorussians.com

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Эстонии возобновил работу штаб по борьбе с коронавирусом. Планируется, что он проработает как минимум два месяца.

Глава Минздрава Чехии Роман Прымула планирует предложить правительству республики восстановить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции.

ВОЗ продолжает исследования по установлению происхождения коронавируса. На данный момент неизвестно, естественный он или искусственный.

По словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, в мире на данный момент доказано не более десяти случаев повторного заболевания коронавирусом.

Татьяна Демина