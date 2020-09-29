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Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

06:15, 29.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru

В России нарастание количества заболевших COVID-19, скорее всего, произойдет через 2—3 недели, при наихудшем сценарии пик придется на начало ноября, спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Модельный анализ выявил три возможных сценария: при самом благоприятном варианте показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. Самый вероятный сценарий показывает, что пик заболеваемости произойдет через 2—3 недели, в худшем случае — в начале ноября.

По мнению Тавадяна, вводить строгих мер изоляции не стоит, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% граждан, а именно такой показатель нужен для достижения эффекта, передает «РИА Новости».

Вчера президент России Владимир Путин обратился к гражданам перед началом заседания Госсовета РФ. Он попросил жителей страны соблюдать все меры безопасности и сообща не допустить второй волны коронавируса.

ОбществоМедицина
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