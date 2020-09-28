Путин призвал россиян остерегаться коронавируса и пригрозил возвращением карантина

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам перед началом заседания Госсовета РФ. Он попросил жителей страны соблюдать все меры безопасности и сообща не допустить второй волны коронавируса.

«Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов — это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья», — сказал Путин.

Он добавил, что от каждого сегодня зависит вопрос введения очередных ограничений, какие практиковали власти весной этого года.

Напомним, выступая на заседании Госсовета РФ, Путин также заявил, что чиновники должны заниматься решением сложных и системных проблем, чтобы жизнь граждан становилась лучше.

