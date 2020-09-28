В Казани закрылись три отеля и 11 хостелов из-за «коронакризиса»
В результате кризиса из-за распространения коронавируса в Казани закрылись три отеля и 11 хостелов. Об этом сообщила глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова во время «делового понедельника» в мэрии Казани.
Среди отелей, которые полностью остановили работу — «Агропарк», «Телевышка», «Сыйфат». Еще один отель, «Милена», закрылся на реконструкцию.
Сейчас в Казани продолжают работать 240 средств размещения.
Напомним, в июне 2019 года загрузка отелей в Казани составила 64%, а в июне этого года — лишь 15%.БизнесУслуги Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым