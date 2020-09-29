Из Казани откроются новые рейсы в Турцию

Фото: Илья Репин

С 1 октября авиакомпания Azur air нарастит свою чартерную программу рейсов из Казани в Анталью. Теперь она продлится до 24 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.



realnoevremya.ru

На данный момент в октябрьском расписании есть 37 рейсов Azur air в Анталью из Казани. Также в октябре компания планирует выполнить по три и четыре рейса в Бодрум и Даламан соответственно.

Международные полеты из Казани возобновились 20 августа. Первый самолет в Турцию (в Анталью) отправился 21 августа.



Ранее сообщалось, что количество рейсов из Казани в Стамбул увеличат до 4 в неделю.